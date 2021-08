Facebook-vrede mod Tulle: Morten fik kniv i ryggen

En storm af vrede vælter ind over Kristian Thulesen Dahl på Facebook, efter DF-formanden omtalte dommen mod Morten Messerschmidt.

Det viser Ekstra Bladets gennemgang af 200 kommentarer på Kristian Thulesen Dahls opdatering. Helt op mod 70 procent af kommentarerne er kritiske.

Særligt DF-ledelsens behandling af Morten Messerschmidt vækker stærke følelser, og omkring hver tredje kommentar kritiserer netop dette.

'Du især bakkede ikke din "ven" op, da du er/var så bange for, at du måtte vige formandsposten for en dygtigere og ikke mindst meget intelligent mand. Føj!,' skriver Birthe Holm, der har fået 99 likes.

'Han fik kniven i ryggen af sit eget parti føj, jeg har stemt på DF altid, men det blir ihvertfald ikke DF der får min stemme næste gang med den måde i behandler jeres egne på,' skriver Line Rostgaard Dupont.

'Forstår ikke jeres bag angreb på Morten, mig har I tabt,' skriver Katrine B. Rasmussen, der har fået 77 likes.

'Det er jo heller ikke let når ens egen stikker knive i ryggen på én Det kommer at koste stemmer at stikke sine egne ,' skriver Henrik Josiassen.

'Hvor fanden var din opbakning til din næstformand Jeg har været medlem i DF i mange år, det slutter lige NU, hvis ikke du/ i, i hovedbestyrelsen bakker jeres næstformand op i landsretten…. Hvad er i for nogle mennesker…. ,' skriver Lars Christiansen.

'Så fik vi endelig set dit sande jeg, Tulle. Tænk, at smide en rival under bussen,' skriver Charlotte Vestergaard.

Flere eksempler på vrede mod DF-formanden ''Tænker på at det ikke må være nemt at stå alene i DF gruppen med sådan anklage, han er en god politiker og har fortjent bedre...', skriver Britt Ohlfeldt Leth. 'Har stemt på DF lige siden det blev oprettet - men med din og Peter s ligegyldighed over for Morten - ser jeg jer som nogle stupide narrehatte som bare klamrer jer til en videre gang på Borgen hvor er i EU regi er i blevet underdanige lotteriludere -hvor mange har i EU ikke brugt større beløb --uden tiltale --nej Morten blev ofret fordi at du kan høre Fenrisulven glamme', skriver Jon Filsø. 'Hold nu op, det er du jo godt tilfreds med da din plads så er sikret lidt endnu. Du er desværre blevet en levebrødspolitiker som de fleste derinde og det her udskyder jeres totale fald lidt, men næste valg bliver en gyser for jer, tænker i kommer tæt på spærregrænsen hvis Morten også bliver dømt i landsretten ', skriver Kenneth Mølleskov Pedersen. 'Øh hvor var i henne og støtte ham i gik imod ham skammeligt', skriver Marianne Illum. 'Uha, hvor du kan, nu retten har talt . Partiet har kendt til hele sagen siden 2016, og alligevel bakker i ikke M. M. Op !! En ting er sikker. Morten har min stemme 100% men det har ledelsen, du, Skårup mm ikke !!' skriver Connie Kaus. 'Sender mange varme tanker til Morten Messerschmidt. Jeg står 100% bag ham. Ham kan vi bare simpelthen ikke undvære i DF. Men hvor var støtten til ham i DF ', skriver Hanne Mulbak. 'Det var da heldigt for dig hva? Nu kan du forsætte med at køre partiet i graven', skriver Jan Jørgensen. 'Stemmer ikke på jer mere .efter jeres angreb på Morten .eneste med nosser jeres parti', skriver Pernille Blounsø. 'Er skuffet over jeres manglende opbakning til MM.... Må ser hvor det føre hen.' skriver Lilian Torngaard. 'Hvor er jeg træt af dig som formand og gruppeformanden ligeså. Hvor var jeres opbakning??? Morten M. er for dygtig til jer to, derfor jeres måde at være på', skriver Bente Fredgaard. 'Tænk at stikke én af dine egne i ryggen alene for at klamre dig til de offentlige kasser lidt længere. Yikes', skriver Dennis Hansen. 'Fuld opbakning til MM herfra og jeg er dybt skuffet over den manglende opbakning fra jer i toppen af DF Må heller tie med mere', skriver Linda Nørbygaard Friis. 'Jeg er færdig med df så længe dig og peter er i ledelsen i burde støtte ham', skriver Kristen Højgaard. 'Dømt skyldig, ja for alle hans partifæller stak ham i ryggen i stedet for at støtte ham. Jeg hår alle jer ikke får stemmer nok til at i kommer i folketinget efter det kommende valg', Lis Djurhuus Andersen. Kilde: Kristian Thulesen Dahls Facebook-profil Vis mere Vis mindre

Tulles rolle i skandalen?

Andre kommentarer fokuserer på DF-formandens egen rolle i sagen om EU-svig og dokumentfalsk, der udløste seks måneders betinget fængsel i byretten til Morten Messerschmidt.

'Jeg er faktisk langt mere interesseret i om hvornår at jer som vidnede og vidste besked i to år skal i retten for ikke at have fortalt sandheden den som tier er jo lige så skyldig ,' skriver Trine Rasmussen, hvilket gav 55 likes.

'Desværre siger du?'

Mange reagerer også med skarpe ord på Kristian Thulesen Dahls brug af vendingen 'Morten blev desværre kendt skyldig.'

'Desværre siger du? I smed ham under bussen og specielt dig…. Ja dig. Du er pisse bange for ham. Han er nemlig både mere appetitlig og væsentlig dygtigere end dig. I skulle skamme jer……', skriver Michael Parris, der har fået 155 likes for bandbullen.

'Man kan undre sig over, hvorfor du skriver desværre? Du og Peter Skaarup må da have set, at der er kommet knap 100.000 kr ind på kontoen? I kunne vel have slået en ring om ham og forsøgt hjælpe ham i stedet for at dolke ham i ryggen, I var jo trods alt med til at bruge pengene på jeres sommergruppemøde i Skagen,' skriver Susie Withen Post.

'Hvorfor skriver du desværre. Dig og Per Skårup fik jo slagtet guldkalven. Jeg har stemt på jer alle år. Men det gør jeg ikke mere. Fint i støtter op om Inger Støjberg, men ikke om en af jeres. Det forstår jeg ikke. Er så rasende over det,' skriver Linda Bartholdy Frandsen.

Morten ved roret

Den med flest likes - 221 - til Thulesen Dahls opdatering er en kommentar om, hvorvidt DF-formanden overhovedet skal så tvivl om Morten Messerschmidts fremtid.

'Fortsætte ?? Morten er nok den mest intelligente mand i har i partiet. Ham har I sku ikke råd til at miste. Tænk hvad I kunne opnå med ham ved roret,' skriver Klaus Okholm.

En anden meget populær kommentar - 106 likes - kredser om samme kritik.

'Tulle, du er sgu så falsk... Du håber jo bare at bevare din post...I er jo pisse bange for Der er en der er klogere end jer... Ryger Morten. Tror jeg sgu DF.. Ryger....,' skriver Erik Holmgaard.

'Falliterklæring'

En stor del af kritikken - omkring 20 procent - handler om DF-formandens formulering om, at 'man uskyldig, indtil det modsatte er bevist', og 'resultatet' først findes i landsretten.

'Ikke korrekt, han er nu dømt skyldig af en dansk ret, så det er han indtil en anden og højere ret måske omstøder eller stadfæster den dom,' skriver Niels Blok.

'Der er simpelthen noget, jeg ikke forstår. Please enlighten me. Har retten i Lyngby ikke netop afsagt dom om, at han IKKE er uskyldig? Hvad blev der egentlig af DF som lov- og ordenparti? Gælder det kun, når det ikke er egne rækker?' skriver Knud Løkke Rasmussen.

'Så du vil ikke anerkende byrettens ord…godt nok en falliterklæring fra en folkevalgt. Mon det også gælder for andre dømte du har den holdning …eller er det kun Messerschmidt som skal have særstatus i retsvæsnet …' skriver Eva Thrane.

'De gange, en Levakovic er blevet dømt og har anket, har du vist ikke været hurtigt ude og fortælle folket, at han var uskyldig indtil ankesagens afgørelse, så lad nu være med at manipulere,' skriver Sissel Schmidt.

Ganske få af kommentarerne - omkring 10 procent - bakker op eller roser DF-formanden.

Kristian Thulesen Dahl ønsker ikke at knytte en kommentar til de mange vredesudbrud på hans opdatering om dommen.

Det var en enig domsmandsret, som idømte Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel i sagen, som Ekstra Bladet startede i sin tid.

Snød EU's kontrol: Sådan blev han fældet

Det er sagt i retten 2. august - Min klient nægter sig skyldig i begge forhold. Påstanden er derfor frifindelse, siger Peter Trudsø, forsvarer for Morten Messerschmidt. 6. august Den tidligere generalsekretær for Meld Michaël Verbeke fortæller via video, at han troede, at EU støttede en ren EU-konference i 2015, ikke et sommergruppemøde. - Nej, jeg vidste ikke, at det lå samtidigt. For som det kan ses (fra mails sendt til ham, red.), så var det for mig en europæisk konference, siger han. 9. august DF-formand Kristian Thulesen Dahl og DF-gruppeformand Peter Skaarup fortæller, at de ikke erindrer, at der var en EU-konference i forbindelse med sommergruppemødet i Skagen. - Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke, siger Peter Skaarup. 10. august Flere både nuværende og tidligere medlemmer af Folketinget for DF siger, at de heller ikke mindes, at der var et særskilt EU-arrangement i forbindelse med sommergruppemødet i Skagen i 2015. - Jeg deltog på Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Som jeg ser det, var der ikke noget separat møde eller konference med Meld, siger Bent Bøgsted (DF). - Det har været skiltet meget dårligt, hvis jeg har været til Meld-konference. Jeg opfattede, at jeg deltog i et DF-sommergruppemøde, siger Kim Christiansen (DF). 13. august Anklager Andreas Laursen siger i retten, at Morten Messerschmidt godt vidste, at han skrev under på den falske kontrakt med Color Hotel Skagen, hvor Jeanie Nørhave skrev under for hotellet og Messerschmidt for Meld. - Vi har hørt meget om, hvordan tiltalte skriver under i blinde på ting, som folk, han stoler på, lægger foran ham. Man får en fornemmelse af, at han intet ser. - Men han er jo ingen maskine, zombie eller har bind for øjnene. Jeanie Nørhaves navn står lige ved siden af, hvor han har skrevet under, siger Andreas Laursen. Senioranklager Rasmus Maar Hansen oplyser i retten, at anklagemyndigheden vil have "ikke under" seks måneders fængsel til Morten Messerschmidt, for svig med EU-midler og dokumentfalsk. Forsvarer Peter Trudsø siger, at Morten Messerschmidt ingen grund havde til at svindle, da det kunne betyde enden på hans politiske karriere. - Jeg kan ikke få øje på noget motiv. Det udelukker jo intet i denne verden, men det gør det mindre sandsynligt, at Morten skulle have gjort det. - Der er ikke skyggen af et motiv, siger Peter Trudsø. Vis mere Vis mindre