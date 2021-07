Færdig efter drukskandale

En udvalgsformand i Lolland byråd, socialdemokraten Signe Lund, har valgt at trække sig helt fra politik, efter Ekstra Bladet har afsløret, hvordan hendes mand, som hun havde inviteret med til et politikerseminar i børn- og skoleudvalget, blev anholdt for vanvidsbilisme, mens det politiske møde var igang, hvorfor det måtte stoppes i utide.

Det bekræfter Signe Lund i en mail:

'I forbindelse med diverse avisskriverier og episoder omkring min ægtefælle og jeg har jeg valgt at trække mig fra byrådet og genopstiller ikke ved næste valg.'

Over for Lolland-Falsters Folketidende beklager borgmester Holger Schou Rasmussen (S) Signe Lunds beslutning, men afviser i samme åndedrag, at han har bedt hende gå:

- Det er forståeligt, at Signe Lund har valgt at trække sig og koncentrere sig om sin familie i denne situation, men det er ikke mig, der har bedt hende gå, men jeg har stor respekt for hendes valg i denne ulykkelige situation, lyder det fra Lollands borgmester.

Ekstra Bladet erfarer, at der har været flere samtaler mellem borgmesteren og Signe Lund om sidstnævntes fremtid i byrådet, og at næste møde som udgangspunkt var kalendersat til august. I mellemtiden har Signe Lund så valgt at trække sig helt fra politik.

Luksus i Bandholm

Ekstra Bladet beskrev fredag, hvordan politikerseminaret i Børn- og Skoleudvalget var planlagt til at vare to dage mellem 17. og. 18 juni som et såkaldt 12-12 seminar på det kendte, luksuriøse Bandholm Badehotel.

Ifølge programmet startede seminaret allerede kl. 12.00 med en frokost, hvorefter politikere og embedsmænd skulle snakke om de kommende tre års budget, skoledistrikter og ungdomsuddannelser.

Signe Lund er færdig som politiker i Lolland byråd. Pressefoto

Udvalgsformanden, socialdemokraten Signe Lund, havde valgt at invitere sin mand med på seminaret. Og ægtefællen, der er lokal kunstner, blev angiveligt hurtigt meget beruset, mens han opholdt sig på hotellet.

Ifølge flere kilder blev Signe Lund under mødet forstyrret af sms'er fra sin mand, mens hun som udvalgsformand agerede mødeleder på seminaret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kulminerede seminaret ud på aftenen, da Signe Lunds mand stærkt beruset satte sig ind i sin spritnye Audi A3 for at køre hjem til Maribo. Signe Lund var ifølge kilder ikke med i bilen.

Onde tømmermænd

Da han kørte fra parkeringspladsen ved hotellet, bragede han imidlertid ind i en parkeret bil. Bilens ejer krævede politiet blev tilkaldt. En alkoholtest på stedet viste ifølge Ekstra Bladets oplysninger en promille på langt over 2.

Betjentene erklærede herefter manden for anholdt og taget med til udtagning af blodprøve. Senere ankom en ladvogn og afhentede bilen, der er beslaglagt efter reglerne om vanvidskørsel.

I en notits fra døgnrapporten hos Sydsjællands- og Lolland Falsters politi står følgende at læse:

'En 51-årig mand har formentlig onde tømmermænd i dag efter han 23.17 på Havnegade i Bandholm påkørte en parkeret bil. Den 51-årige havde i forvejen mistet sit kørekort og ved den vejledende spiritusprøve blæste han tre gange alkometret op over den grænse på 2.0, der betyder at politiet skal beslaglægge bilen som en del af lovpakken om vanvidsbilisme. Manden blev anholdt, sigtet for spirituskørsel'.

Bevæbnet med støvsugerrør

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Signe Lunds mand blot få uger tidligere mistet kørekortet, efter han i en brandert havde kørt sin bil til en bekendts hus, og at denne bekendte havde tilkaldt politiet som følge af et ophedet skænderi mellem de to.

Da politiet ankom til huset, konstaterede de, at manden var stærkt beruset, hvorfor hans kørekort blev inddraget.

Det fremgik bl.a. af politirapporten 30. maj, at der var tale om 'længere tids skærmydsler' i sagen:

'Længere tids skærmydsler mellem en 64-årig mand fra Bandholm og en 51-årig mand fra Maribo eskalerede mandag morgen klokken 06.38, da den 51-årige mand dukkede op på den 64-åriges adresse med en åben dunk benzin og en lighter. Forinden havde han truet den 64-årige med at brænde hans hus af. Den 51-årige begyndte derefter at stable havemøbler op af husmuren indtil den 64-årige greb ind, bevæbnet med et støvsugerrør. Da politiet ankom viste det sig at den 51-årige var ankommet til stedet i bil selvom han havde en promille væsentlig over det tilladte. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og trusler på livet.'