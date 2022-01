Færdig hos Rohde

Isabella Arendt, landsformand for Kristendemokraterne (KD), skal ikke længere være ansat i Jens Rohdes (KD) sekretariat på Christiansborg.

Partiformanden selv bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun ikke hører til sekretariatet under Jens Rohde, der som KD's eneste folketingsmedlem har finansieret Isabella Arendts stilling med de midler til sekretariatsbistand, han får som folketingsmeldem.

'Ja, men med den simple årsag, at vi igen samler min kontrakt i partiorganisationen. Så det er fælles aftale. Så han har ikke opsagt mig som sådan. Det er alene en organisatorisk omrokering', skriver Isabella Arendt i en sms til Ekstra Bladet.

Ifølge KD-formanden vil hun stadig deltage i politiske forhandlinger:

'Jeg skal stadig være på Borgen og deltage i forhandlinger, så min hverdag ændres ikke,' skriver Isabella Arendt, der afviser, at der skulle ligge en konflikt mellem de to kristelige politikere til grund.

SoMe-medarbejder

Jens Rohde forklarer ændringen med, at pengene, som hidtil er gået til Isabella Arendt, fremover kan bruges på en 'SoMe-medarbejder' til at holde styr på KD's sociale medier.

'Vi har bare i KD's forretningsudvalg valgt at lade partiet finansiere hendes ansættelse som tidligere for at få plads til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder på borgen. Det er ren budgetteknik. Ellers intet ændret overhovedet,' skriver Jens Rohde til Ekstra Bladet og afviser ligeledes, at han har besluttet at opsige samarbejdet med Arendt.

Ekstra Bladet beskrev sidste år, hvordan KD havde valgt at lade Isabella Arendt ansætte hos Jens Rohde.

Hun oplyste dengang, at hendes månedsløn ville ligge omkring 40.000 kroner plus pension.

- Stillingen bliver delt, så jeg er ansat deltid i min nuværende stilling af partiet og deltid på Christiansborg, forklarede hun dengang og afviste, at KD havde valgt at optage Jens Rohde alene for pengene.

- Nej, vi tog Jens hverken for pengene eller adressens skyld. Vi gjorde det, fordi vi ville noget fælles, lød svaret.

Vikaren fra himlen

Isabella Arendt fik tilnavnet 'Vikaren fra Himlen', da hun under valgkampen i 2019 overtog posten som Kristendemokraternes spidskandidat efter en stressramt Stig Grenov.

Partiet nåede dog lige præcist ikke over spærregrænsen og har derfor kun Jens Rohde som folketingsmedlem, fordi han skiftede fra Radikale Venstre i 2021.