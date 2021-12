Færdig i magtfuldt netværk

- Jeg går ud fra, at hun trækker sig. Vi har besluttet, at hun ikke kan være medlem, forklarer formand for Støjbergs VL-gruppe

Inger Støjbergs dom ved Rigsretten på ubetinget fængsel er helt uforenelig med at være medlem af det magtfulde netværk Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Her har den tidligere udlændingeminister i mange år været medlem af VL-gruppe 10.

- Jeg har ikke talt med Inger endnu. Men jeg går ud fra, at hun trækker sig, siger formanden for VL-gruppe 10, administrerende direktør Jens Faarup.

- Kan man ikke sidde i en VL-gruppe med en sådan dom?

- Nej, det kan man ikke. Det er jo et netværk for erhvervsledere og offentlige ledere. Der er man nødt til at se pæn ud. Det skal være redeligt. Men jeg er ked af det, fordi jeg smaddergodt kan lide Inger som person. Men vores gruppe har besluttet det her - og har i øvrigt også vendt det med hele ledelsen for VL, siger Jens Faarup. Han været optaget af bestyrelsesmøder, men forventer at tage kontakt til Inger Støjberg senere i dag.

VL-grupperne har cirka 4000 medlemmer, der tæller nogle af de mest magtfulde danske ledere i både det private og offentlige. Hver VL-gruppe har 30-40 medlemmer. Et medlem kan ifølge vedtægterne ekskluderes, hvis medlemmet skader selskabets anseelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg via hendes pressemedarbejder.