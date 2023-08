Færdig med fuld løn

Dramatisk var det, da forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i fredags hjemsendte sin departementschef, Morten Bæk, for rullende kameraer for dennes rolle i skandalen om indkøb af israelske kanoner.

Men der er stadig råd til smør på brødet for den hjemmegående topembedsmand.

Hjemsendelsen får nemlig ingen betydning for Morten Bæks løn- og ansættelsesvilkår, fastslår Forsvarsministeriet i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge den seneste opgørelse over departementschefers løn fra 2022 inkasserer Ellemanns tidligere højre hånd godt 1,9 millioner kroner om året inklusive en række guldrandede tillæg oven i grundlønnen på 934.000 kroner.

Mange bække små

Selvom Morten Bæk lige nu ikke har nogen konkrete arbejdsopgaver på skrivebordet, omfatter årslønnen et mindre 'funktionstillæg på 31.000 kroner, 'topchef-tillæg' på over 200.000 kroner samt et 'stillingstillæg' på cirka det samme beløb.

Dette tillæg var tidligere en bonus, men det blev for år tilbage omdannet til et fast beløb.

Endelig er der det helt store tillægs-dyr på savannen, det 'personlige tillæg', der ligger et godt stykke over den halve million.

Hovsa-mail

Venstre-formand Ellemann hjemsendte Morten Bæk, blot 11 dage efter at han vendte tilbage til arbejdet fra sin sygeorlov. Dengang var kammeratskabet mellem de to ellers i top, og de krammede sågar hinanden foran en hidkaldt pressefotograf.

Men da det i sidste uge viste sig, at Forsvarsministeriet havde spillet en langt større rolle end hidtil antaget i skandalen om haste-indkøbet af kanoner og raketter for 1,75 milliarder kroner, røg Bæk på porten.

Ellemann erklærede offentligt, at han ikke længere havde tillid til sin departementschef, fordi et hidtil ukendt og ikke journaliseret dokument samt en følgemail påviste, at Morten Bæks ministerium var mere involveret i skandalen, end man havde givet indtryk af i en redegørelse få dage forinden.

Læs om bomben, der kostede Morten Bæk jobbet, her