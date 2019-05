Kulturminister fik ingen billet til Bruxelles af vælgerne, og nu er hun færdig med politik. Det oplyser hun på Facebook.

- Så er dansk politik et afsluttet kapitel i mit liv. Vælgerne synes simpelthen bare ikke, at sådan et menneske som jeg skal til Bruxelles.

Det er fortsat uklart, hvad Mette Bock nu skal lave, men hun skriver på Facebook, at hun nu vender tilbage til civilsamfundet som et frit menneske.

Liberal Alliance har ikke tidligere haft en plads i Europa-Parlamentet.

Ved valget i 2014 fik partiet 2,9 procent af stemmerne, mens det tal ved søndagens valg faldt til 2,2 procent af stemmerne. Dermed fik LA færrest stemmer af alle de danske partier, der stillede op.

Mette Bock blev valgt som Liberal Alliances spidskandidat i september sidste år.

Mette Bock har siddet i Folketinget for Liberal Alliance siden 2011 og har været kultur- og kirkeminister siden 2016. Tidligere har hun blandt andet været programdirektør i DR.

- Jeg er dybt taknemmelig for mine otte år som folketingsmedlem, medlem af Præsidiet og som kirkeminister og kulturminister. Som repræsentant for et fantastisk parti!

- Det har været et enormt privilegium - og nu vender jeg så tilbage til civilsamfundet som et frit menneske, skriver Mette Bock i sit Facebook-opslag.