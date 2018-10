Færre børnepenge til udlændinge på bordet i finanslovsforhandlinger

Debatten om børnepenge til udlændinge, der arbejder i Danmark men har børn i hjemlandet, blusser op igen.

Det sker, efter at det østrigske parlament onsdag traf en beslutning, som den danske regering længe har ønsket at kunne gennemføre:

Nemlig at udenlandske arbejdstagere fra lande med lavere leveomkostninger skal have mindre i børnepenge.

Det kaldes også indeksering af børnepenge, og det er stadig et klart ønske også fra regeringen, fastslår finansministeren, efter at han fredag har forhandlet med Dansk Folkeparti om næste års finanslov.

- Det er meget mærkeligt, at vi betaler ud på det her niveau. Nu undersøger vi det, siger finansministeren.

- Det er et klart ønske fra regeringen, at vi ønsker en indeksering.

Dansk Folkeparti ser også meget gerne, at der bliver strammet op om børnepengene, fastslår gruppeformand Peter Skaarup (DF).

Problemet er, at det er vurderingen i den danske regering, at det strider imod EU-retten at indeksere børnepengene, så eksempelvis en rumænsk ansat i et dansk firma får færre børnepenge end en dansk ansat.

Regeringen har i årevis kæmpet for at få ændret EU-reglerne, men det er ikke lykkedes.

Kristian Jensen understreger, at han ikke kender den østrigske model. Men regeringen vil undersøge, hvad det er, østrigerne er kommet frem til. Og så vil DF og regeringen diskutere emnet igen i næste uge.