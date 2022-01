Fagbossens vilde dobbeltliv: Brugte ulovlig boligfinte

Skandaliseret 3F-formand lejede ekstra lejlighed for at skjule sit dobbeltliv. Men blæste på loven om bopælspligt og Socialdemokratiets kamp mod tomme boliger

Med sit opsigtsvækkende dobbeltliv svigtede den nu tidligere 3F-formand Per Christensen ikke blot tilliden fra de kvinder, som han på samme tid dannede familie med.

Han brød også loven, da han via en 3F-kontrolleret fond lejede en lejlighed i Vanløse, som blev brugt til at overbevise den ene af kvinderne om, at han var gået fra sin kone.

Per Christensen har selv oplyst, at han havde lejligheden i nogle måneder. Men selvom der er bopælspligt i lejligheden, skiftede fagbossen aldrig folkeregisteradresse til Vanløse. Det viser en søgning i folkeregistret.

Ifølge boligreguleringsloven er det ulovligt og straffes med bøde.

Lejlighederne i Vanløse ejes af Chaufførernes Stiftelse, som har til formål at udleje boliger til værdigt trængende chauffører. Fondens formand, hovedbestyrelsesmedlem i 3F Jakob Andersen, oplyser, at der er bopælspligt i ejendommen.

- Så når man får en lejlighed, er det jo meningen, at man skal bo i den, siger han.

I København har lejlighederne som hovedregel bopælspligt - og Per Christensens socialdemokratiske partifæller på rådhuset kæmper mod tomme boliger og boligmangel.

Reglerne er strikse og foreskriver, at man skal tage folkeregisteradresse senest fem dage, efter man er flyttet ind. Desuden skriver Københavns Kommune på sin hjemmeside, at 'en husstand må ikke bruge mere end én bolig i hovedstadsområdet og tilstødende kommuner' - hvilket henviser til boligreguleringsloven.

Men samtidig med, at Per Christensen havde det ubenyttede lejemål i Vanløse, delte han formelt husstand med sin kone på Frederiksberg. Men levede, ifølge B.T., reelt i et fast forhold med to kvinder og to familier. Han blev først skilt fra sin hustru i november 2021.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Allan Busk fra 3F er meget rørt over formand, Per Christensens afgang.

Spartansk indrettet

Det var ifølge B.T. i december 2019, at han fortalte den ene kvinde, at han snart ville flytte ind i den 'spartansk indrettede' lejlighed. Kvinden fik en rundtur i lejligheden, som overbeviste hende om, at det var sandt.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få svar på flere spørgsmål fra den afgående formand via 3F's presseafdeling.

'Per Christensen har sagt nej til at udtale sig til pressen, efter at han har i dag har forladt posten som forbundsformand,' oplyser pressechef Lasse Ravnø tirsdag eftermiddag og fortsætter:

'Han har tidligere forklaret, at han lejede lejligheden og opsagde den efter kort tid, da han besluttede ikke at flytte ind alligevel.'

Per Christensen vælger altså ikke at svare på spørgsmål om, hvorfor han brød reglerne om bopælspligt for at skjule sit dobbeltliv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Heldig på boligmarkedet

Da det hele brændte på, og 3F-formandens vilde dobbeltliv var blevet afsløret, var han særdeles heldig på det københavnske boligmarked.

Som Ekstra Bladet kunne beskrive mandag, blev 3F-formanden valgt frem for andre ansøgere, da Arbejdernes Landsbank, som han også er formand for, tildelte ham en lejelejlighed et eftertragtet sted i København. Det skete ifølge banken i oktober, og han flyttede ind i december.

Per Christensen havde ifølge banken henvendt sig i maj måned samme år, fordi han skulle skilles. I september blev en bolig ledig, og den blev slået op internt. Det faldt, simultant med at hans dobbeltliv ifølge B.T. var blevet afsløret af den ene af kvinderne, som efterfølgende kontaktede Per Christenses kone.

Få andre ansøgte om at få lejligheden, har banken oplyst til Ekstra Bladet, men Per Christensen blev valgt til at få lejligheden på grund af sin 'sociale begivenhed' - altså at han skulle skilles.