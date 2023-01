Fagforening: Nej til overenskomst hvis bededag skal fjernes

Dele af fagbevægelsen kan ende med at anbefale deres medlemmer at stemme nej til en ny overenskomst, hvis ikke regeringen dropper sit forslag om at afskaffe store bededag.

Det siger formand for fagforeningen FOA Mona Striib mandag til Børsen.

- At regeringen vil fjerne en helligdag og kommer med det her forslag, lige før overenskomstforhandlingerne går i gang, er fuldstændig vanvittigt.

- Overenskomstforhandlingerne er i forvejen meget svære på grund af den høje inflation. Det her forslag skal regeringen tage af bordet hurtigst muligt, siger Mona Striib til avisen.

Adspurgt om konsekvensen kan blive, at fagbevægelsen vil anbefale et nej til et kommende overenskomstresultat, svarer Mona Striib ja.

Hendes udmelding kommer få dage efter et debatindlæg, hvor flere fagforeningsformænd, herunder Mona Striib selv, anklager regeringens forslag for at være et angreb på den danske model.

Annonce:

Denne gang går Mona Striib dog et skridt længere.

Det er opsigtsvækkende, mener Laust Høgedahl, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

- Jeg synes, at det er vildt. Meget vildt faktisk. Det er jo et ultimativt krav til regeringen: Drop planerne om at fjerne store bededag, eller vi gør overenskomstforhandlingerne på det private område til en folkeafstemning, siger Laust Høgedahl til Børsen.

Forhandlingerne om en ny overenskomst for over 600.000 privatansatte gik i gang 4. januar.

Den skal erstatte den nuværende, som udløber 1. marts.

Regeringen har endnu ikke fremlagt sit forslag om afskaffelse af store bededag, og det er derfor uvist, hvordan det præcis vil være udformet.

Det står heller ikke klart, hvornår regeringen forventer at kunne fremlægge forslaget.

Annonce:

Ifølge Mona Striib frygter fagbevægelsen, at lønmodtagerne vil vende tommelfingeren ned til en ny overenskomst - også hvis fagforeningerne anbefaler et ja - fordi lønmodtagerne ikke ved, hvad fjernelsen af helligdagen vil få af betydning for deres vilkår.