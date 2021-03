Fagforeninger raser mod regeringens 'snigertiltag': En hån!

Forslaget bliver 'sneget' forbi Folketinget, er alt for løst og giver regeringen mulighed for at bruge stillinger i udenrigstjenesten som vennetjenester til pensionerede politikere.

Sådan lyder den markante kritik fra flere fagforeninger og forskere af et nyt forslag fra regeringen. Kort fortalt, så giver forslaget regeringen mulighed for at udpege tidligere politikere som ambassadører, uden at stillingen slås op.

- Det er en hån mod vores diplomati og mod vores medarbejdere i udenrigstjenesten. Pludselig er det din partibog og ikke kun dine kvalifikationer, der bestemmer, om du er kvalificeret til et job i udenrigstjenesten, siger formand for DM, Camilla Gregersen, der organiserer embedsmænd.

Forslaget skal ikke behandles i Folketinget, men ligger hos Skatteminsteriet, da det er dem, der tager sig af ansættelsesprocedurer. Forslaget kan derfor vedtages af regeringen på meget kort tid og uden at høre Folketingets partier inden.

- Det er stærkt kritisabelt. Det er et brud med vores partineutrale embedsværk, og derfor bør det som minimum behandles i Folketinget, siger Camilla Gregersen.

Formand for den akademiske fagforening DM, Camilla Gregersen.

Oprør på dansk ambassade: Kræver ambassadør fjernet

Tidligere spindoktor peger på manglende karrieremuligheder

Benny Damsgaard er tidligere spindoktor i Konservative og er i dag blandt andet ekstern lektor på Københavns Universitet.

Han minder om, at samme forslag blev vedtaget i 2010, dengang statsministeren hed Lars Løkke. Forslaget blev senere fjernet under Helle Thorning-Schmidts ledelse.

Afsløring: Ambassade hyrede chefens au pair

- Der har i en lang periode været en stor frustration på Christiansborg, fordi jobmulighederne er begrænsede. En plads som ambassadør vil give politikerne en ny jobmulighed, hvis de en dag vil forlade Christiansborg, siger Benny Damsgaard og kalder kritikken fra fagforeningen 'forventelig'.

Benny Damsgaard forklarer, at det er væsentligt lettere for tidligere embedsmænd end for politikere at få job efter livet på Christiansborg. I branche- og interesseorganisationerne, der ellers er oplagte steder at foresætte karrieren, er kun to procent af topcheferne tidligere politikere, mens 45 procent af topcheferne er tidligere embedsmænd.

Carla Sands beskyldes for lovbrud i Danmark

Kofod vil ikke gå i detaljer

I et interview med Berlingske, forklarer udenrigsminister Jeppe Kofod, at det er en mulighed, mange andre lande har, heriblandt de nordiske lande.

Desuden skal tiltaget kun tages i brug i 'meget få tilfælde'. Men Jeppe Kofod vil hverken gå i detaljer med, hvor mange tilfælde eller hvilke stillinger, det drejer sig om.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete stillinger, sagde Kofod tidligere lørdag til Berlingske.