Fagforenings-top i lønkrig med sig selv

Toppen af sygeplejerskernes fagforening står til et lønhop så stort, at de er blevet uenige med sig selv

Mens almindelige sygeplejersker stadig kigger langt efter de markante lønstigninger, der er blevet lokket med, kan deres kontingentkroner gå til en solid lønstigning til toppen af deres fagforening, DSR.

Lønstigningen, som de politisk frikøbte i fagforeningen har i udsigt, er dog så stor, at ledelsen er blevet uenige med sig selv om, hvorvidt den skal gives.

Det viser en intern mail til DSR's 156 personer store kongres - fagforeningens øverste myndighed - fra forperson Grete Christensen og de to næstforpersoner.

- I den politiske ledelse er vi af den opfattelse, at det er for stor en stigning i honorarerne set i lyset af den økonomiske situation i DSR, og at vi stadig ikke har en løsning på sygeplejerskernes lønefterslæb.

- Alle politisk frikøbte har over flere gange drøftet, hvordan vi skal tackle denne situation. Det er desværre ikke lykkedes at opnå enighed om en fælles løsning, skriver hun i mailen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har sagen sågar udløst et internt skænderi så stort, at der i krogene arbejdes for at få indkaldt til et ekstraordinært kongresmøde for at sætte en stopper for det.

Det vil se skidt ud, og man har ikke kunnet blive enige, skriver den politiske ledelse til kongressen.

Frit valg

Ifølge DSR's vedtægter skal honorarerne til de politiske frikøbte, der tæller eksempelvis forpersoner, næstforpersoner og kredsformænd, stige med inflationen - nettoprisindekset. Det betyder, at de i 2023 kan nuppe en lønstigning på 8,1 procent.

For Grete Christensen vil det betyde et månedligt lønhop på små 10.000 kroner til 111.188 kroner eksklusive pension. For en kredsforperson vil det sende månedslønnen op på 74.125 kroner eksklusive pension.

Da ledelsen ikke har kunnet blive enige, har den politiske ledelse besluttet, at hvert medlem selv kan bestemme, om de vil have 8,1 procent, 4,05 procent eller 1,6 procent mere i løn.

For dem, der ikke vælger 8,1 procent, vil differencen gå tilbage til forbundet.

Og de politisk frikøbte er altså lige nu i gang med selv at vælge deres lønstigning. Derfor vides det stadig ikke, hvad stigningerne reelt bliver.

Her er beslutningen om, at de politisk frikøbte selv kan vælge deres lønstigning.

Et presset forbund

Hos den øverste ledelse, forpersonen Grete Christensen og de to næstforpersoner, er fokus på, hvordan det vil se ud, hvis man giver sig selv sådan en lønstigning.

Ikke mindst fordi DSR oven på konflikten i 2021 er i krise. Medlemstallet falder, formuen er skrumpet ind, og 2021 gav et underskud på omkring 180 millioner kroner, inden der blev trukket på formuen.

- For os i den politiske ledelse har sigtepunktet hele tiden været, at vi som politisk frikøbte på bedst mulig vis skal tage vare på DSR's omdømme.

- Det gælder især i en tid, hvor medlemmerne er utålmodige i forhold til at de lønstigninger, vi som deres faglige organisation kan levere til dem, hvor deres privatøkonomi er under et stort pres pga. høj inflation, og hvor de har et - helt forståeligt - skarpt øje på, hvad kontingentet går til.

- Det har desværre ikke været muligt at finde en fælles løsning. Det beklager vi alle, skriver de til resten at ledelsen.

Artiklen fortsætter efter billedet