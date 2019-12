Falsk regning til Messerschmidt: - Det ser ualmindelig alvorligt ud

Det radikale medlem af Folketingets Præsidium, EU-ordfører Jens Rohde, har fulgt dækningen af Morten Messerschmidts (DF) skandaleramte partialliance, Meld, uhyre tæt i flere år.

Men de seneste dages afsløringer i Ekstra Bladet af falske hotelkontrakter til 200.000 kroner og en falsk faktura fra det danske selskab Primetime på 465.625 kroner (50.000 euro plus dansk moms) gør alligevel Jens Rohde sjældent mundlam.

- Det eneste, du kan skrive fra mig, er, at jeg ikke vil kommentere det. Fordi det ser ualmindelig alvorligt ud, det Ekstra Bladet fremlægger i dag. Derfor vil jeg bare overlade den sag til politiet. Det ser så alvorligt ud, at jeg ikke tror, der skal gå politik i sagen, siger Jens Rohde, der har siddet i Europa-Parlamentet sammen med Morten Messerschmidt i ti år.

Advokat og partner Erbil Kaya i advokatfirmaet af samme navn, der specialiserer sig i dokumentfalsk og økonomisk kriminalitet, har set den falske faktura (regning).

– Hvis det står til troende, at der ikke er blevet udstedt en sådan faktura i virkeligheden - og det er det, den rette udsteder kategorisk siger - så er det et eksempel på dokumentfalsk, siger Erbil Kaya. Ifølge advokaten er et typisk formål med dokumentfalsk at begå bedrageri i samme ombæring.

Primetime-direktør Casper Hyldekvist står som udsteder på den falske regning. Den er dukket op i Melds bogholderi under den efterforskning, som EU's Antisvindelkontor, Olaf, har gennemført af den tvangslukkede partialliance og den tilhørende fond, Feld.

Fakturaen er stilet til Morten Messerschmidt og hans rådgiver i Europa-Parlamentet, Kristian Wederkinck Olesen.

Den falske regning på 62.500 euro inklusive moms mangler både Primetimes logo, er ikke udstyret med fakturanummer og Amagerbrogade er stavet forkert.

Men til Ekstra Bladet oplyser Primetime-direktør Casper Hyldekvist, at 'der er tale om en falsk faktura', som selskabet 'intet kender til'.

Direktør: Vi håber på politiet – Vi kan klart sige, at vi hverken har udført opgaven, modtaget det angivne beløb, udarbejdet eller sendt denne faktura, der i øvrigt indeholder en række åbenlyse fejl og mangler i forhold til den måde, vi normalt fakturerer på. – Med andre ord er der tale om en falsk faktura, som vi intet kender til. Det har vi oplyst SØIK (Bagmandspolitiet), som sagen nu ligger hos, og forhåbentlig kommer man her til bunds i sagen, siger Primetime-direktør, Casper Hyldekvist. Vis mere Luk

Loven gælder også politikere

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, sad i Europa-Parlamentet i perioden 2007-2014. Han kender altså - i lighed med Jens Rohde - systemet indefra.

- Det er selvfølgelig klart, at det ikke er tilladt at begå kriminalitet. Heller ikke for politikere. Hvis det er sket, skal det selvfølgelig straffes. Så jeg er tilfreds med, at politiet efterforsker sagen, siger Søren Søndergaard.

- Men en forudsætning for, at det kan konstateres, om der er begået kriminalitet, er jo, at der gennemføres en politimæssig efterforskning. Så det kan blive præsenteret ved en domstol, som tager stilling til, om nogen er skyldige. Der kan jo altid være mange forklaringer.

- Det kendetegnede er nu, at DF ikke vil komme med forklaringer. Man har pålagt sig tavshedspligt med hensyn til Bagmandspolitiets efterforskning?

- Det er jo en kendt grundsætning i dansk ret, at man ikke har pligt til at inkriminere sig selv, lyder det fra Søren Søndergaard, der vil afvente politiets efterforskning.

Afviser idioti

EL-politikerens navnebror, Dansk Folkepartis pressechef, der også hedder Søren Søndergaard, skriver i en sms til Ekstra Bladet, at partiet ikke udtaler sig om sagen, før Bagmandspolitiet har konkluderet, men:

'Vi er bekendt med, at myndighederne har en sådan faktura, men ved ikke, hvorfra den stammer. Og under alle omstændigheder ses den ikke at være betalt, hvorfor der i hvert tilfælde ikke er brugt EU-midler til at dække den regning.'

Morten Messerschmidt var formand for Meld, da den falske faktura blev lavet. Hans daværende rådgiver, Kristian Wederkinck, afviser, at han har fabrikeret omstridte regning fra Primetime.

- Jeg har ikke lavet den. Jeg er jo ikke idiot, sagde han til Ekstra Bladet lørdag.

Jeg er jo ikke idiot Den falske Primetime-regning er også stilet til Messerschmidts tidligere toprådgiver, Kristian Wederkinck. Han bekræfter, at han indhentede tilbud på den pågældende kampagne om social dumping i EU. Men oprindelsen af den falske Primetime-regning på 50.000 euro eksklusive dansk moms (svarende til 465.625 kroner inklusive moms) afviser han ethvert kendskab til. – Jeg har fået den fremvist af politiet. Jeg har spurgt efter digitale spor på dokumentet, og om pengene er udbetalt. Og jeg har bedt politiet om at ringe til Meld og Felds generalsekretær for at spørge ham om, hvordan fakturaen er endt på Melds kontor, siger Kristian Wederkinck. Fakturaen tyder på et insiderjob. Udført af en, som har kendt til Primetimes bankoplysninger og tidligere kontakt med Meld? – Jeg aner ikke, hvor det kommer fra. Jeg har bedt politiet om tjekke dokumentinfo, for at se hvem fanden, der har lavet den. Nogen må have sendt den på mail. Men ikke til mig. Og jeg har ikke sendt den. Har du talt med Messerschmidt om det? – Ja. Jeg har spurgt, om det er ham, som har sendt den. Det afviser han. Fakturabeløbet, inklusive moms, svarer præcis til 62.500 euro. Det beløb går igen mange steder. Bl.a. andet på en oversigt, som DF offentliggjorde i oktober 2016 og i et notat fra EU-parlamentet? – Jeg må være dig svar skyldig. Så må det være noget, DF har fundet ud af. Eller også noget Morten ved. Eller generalsekretæren. Jeg har ikke lavet den. Jeg er jo ikke idiot. Vis mere Luk

Morten Messerschmidt og Kristian Wederkinck. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

