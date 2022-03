Falsk Tesfaye ville snyde restaurantejer: - Sikke en idiot!

En profil på Instagram udgiver sig for at være udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Profilen bliver fulgt af flere socialdemokrater, men har langtfra rent mel i posen

Det vakte en følelse af både skepsis og håb, da en besked fra Mattias Tesfaye (S) i begyndelsen af februar landede i restaurantejer Sigurd Kjeldgaards indbakke på Instagram.

Kjeldgaards køkkenchef havde nogle måneder forinden fået afslag på at få forlænget sin arbejdstilladelse og skulle derfor forlade landet. Og nu tilbød selve udlændinge- og integrationsministeren at gå ind i sagen, så køkkenchefen måske kunne få lov til at blive i Danmark.

- Det gav da noget håb, at der nu var en, der rakte ud, fortæller 35-årige Sigurd Kjeldgaard, som ejer Jah Izakaya & Sake Bar på Vesterbro i København.

Ejer af Jah Izakaya & Sake Bar Sigurd Kjeldgaard. Foto: Linda Johansen

Følges af ministre

Han havde gennem sociale medier forsøgt at sætte fokus på sagen, og selvom Tesfaye-profilen ikke havde mange følgere, kunne Kjeldgaard se, at der var flere prominente politikere iblandt; blandt andre klimaminister Dan Jørgensen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt Socialdemokratiets afdeling i Hvidovre og den britiske ambassade i København.

- Jeg tænkte 'hvorfor ikke give det et skud', men jeg passede selvfølgelig på med at give nogen personlige informationer væk. Og der gik da også lidt tid, før han forsøgte at få noget ud af mig, fortæller restaurantejeren.

Som han havde på fornemmelsen, viste ministerens udstrakte hånd sig hurtigt at være for god til at være sand.

Efter at have skrevet frem og tilbage - og efter at Sigurd Kjeldgaard flere gange havde bedt Tesfaye om at bekræfte sin identitet - bad profilen om at få tilsendt køkkenchefens personlige oplysninger.

- Og så vidste jeg jo med sikkerhed, at det var, som jeg havde frygtet. At det var en falsk profil, siger Sigurd Kjeldgaard.

Ejer af Jah Izakaya & Sake Bar Sigurd Kjeldgaard fortæller her om sagen, hvor hans køkkenchef måtte forlade Danmark på grund af en teknisk fejl.

Ikke den eneste

Debatten om, hvor svært det er for udenlandsk arbejdskraft - især kokke - at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, har raset over en længere periode, både på sociale medier og her i Ekstra Bladets spalter.

Og noget tyder på, at Sigurd Kjeldgaard ikke er den eneste inden for restaurationsbranchen, der er blevet kontaktet af den falske Mattias Tesfaye.

- Jeg kender en udenlandsk kok, som skrev til mig, fordi 'Tesfaye' havde henvendt sig til hende. Hun havde været aktiv på sociale medier om nogle af de her sager, og han skrev også til hende, at han gerne ville hjælpe, fortæller Sigurd Kjeldgaard.

- Hun troede på, at det var ham, så det virker jo på nogle. Og det er da ikke okay, særligt fordi han rækker ud til folk, som er i en svær situation og virkelig har brug for hjælp, fortsætter han.

Du kan læse uddrag af Sigurds samtale med den falske profil her.

Sigurd Kjeldgaard henvendte sig efterfølgende til Socialdemokratiet for at gøre opmærksom på, at nogen forsøger at lokke oplysninger ud af folk ved at udgive sig for at være en af deres ministre.

De vendte dog aldrig tilbage.

Minister: Jeg tager afstand

Ekstra Bladet har henvendt sig til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye for at høre, om han er bekendt med profilen.

Han udtaler følgende i et skriftligt svar:

- Sikke en idiot! Det kan jeg kun tage kraftigt afstand fra. Den profil vil jeg forsøge at få lukket. Og generelt vil jeg opfordre folk til at være meget påpasselige med personlige oplysninger på nettet.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at komme i kontakt med personen bag profilen, men har ikke fået svar.

Siden vi henvendte os, har profilen dog lagt tre opslag op, hvor den udgiver sig for at være ministeren, der udtaler sig om blandt andet krigen i Ukraine og regeringens nye sundhedsudspil.