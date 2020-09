Falsk underskrift: Tulle skjulte skandalen

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet forholder Kristian Thulesen Dahl sig ikke til de nye oplysninger om Meld/Feld-skandalen, som kommer frem i bogen.

Han skriver i stedet:

'Vi er så ærgerlige over, at den her Meld-Feld-historie har kørt i årevis. For nylig var der debat om, hvorfor sagen dog bliver ved med at trække ud. Det viser mig, at det her er ved at udvikle sig til en retspolitisk skandale. Vi længes efter at SØIK får sagen afsluttet, og med respekt for udfaldet, så tager vi bestik af, hvordan vi så kommer videre.'