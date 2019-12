Falske DF-underskrifter sendt til Bagmandspolitiet

To falske underskrifter af DF’s personalechef dukkede op på radaren hos EU’s kontor for antisvindel, Olaf, da de undersøgte Meld og Feld-sagen.

Det viser en række interne dokumenter fra Olaf, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

EU-bombe under Tulle: DF lavede falske hotel-kontrakter

Olafs informationer om DF-toppens underskrifter som hotelchefer er også en del af det materiale, som antisvindelenheden har overdraget til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet, erfarer Ekstra Bladet.

Her ses kontraktens angivelse af 'service provider' som repræsentant for hotellet.

Her ses Jeanie Nørhaves underskrift som chef for hotellet. Året efter skrev Morten Messerschmidt under for Meld ved siden af sin partifælle, som gentog succesen.

Svindeljægerne var nemlig klar over underskriveren, Jeanie Nørhaves, rigtige titel som personale- og sekretariatschef i Dansk Folkeparti.

’Frk. Nørhave var aldrig en repræsentant for hotellet, men var personalechef ved Dansk Folkeparti,’ står der i Olaf-papirerne.

Olaf har mandat til at efterforske svindel med EU-midler og korruption blandt ansatte i EU-institutionerne. Men det er ingen anklagemyndighed.

Olaf vurderer over for Bagmandspolitiet, at Meld og Feld ’blev brugt af foreningsmedlemmer til ved bedrag at opnå uretmæssig vinding for dem selv eller til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser,’ står der i de interne papirer.

Efterforskningen i EU blev indledt i december 2015. Sagen har ifølge Olaf været ’meget kompleks’. Det vurderes, at der samlet er brugt 4,4 mio. kr. ulovligt.

