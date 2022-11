Fanget af fortiden: Krævede Nordisk Ministerråd 'aflivet'

Voldsom kritik: Karen Ellemann ville så sent som i 2013 'aflive Nordens dyreste kaffeklub', som hun nu snart selv står i spidsen for

I 2013 skulle Nordisk Ministerråd nedlægges, hvis det stod til Karen Ellemann, der i dag er blevet udpeget som ny generalsekretær for netop det råd.

I en harmdirrende kommentar i Berlingske lød det således, at både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd blot var to 'nordiske kaffeklubber', hvor ingen foretog sig noget.

'Som om én kaffeklub ikke var nok, så mødes de nordiske ministre i deres helt eget forum, Nordisk Ministerråd. Her gentager processen sig med gode middage, masser af luftige forslag og meget få konkrete resultater,' skrev hun blandt andet.

Men nu, hvor Karen Ellemann 1. januar tiltræder topposten i ministerrådet, er der helt, helt andre toner.

- Jeg skal arbejde for alle de nordiske lande og det er en drømmeopgave. Nordisk Ministerråd har en vigtig rolle at spille, når det handler om at indfri den fælles nordiske vision om at Norden skal være verdens mest bæredygtige og bedst integrerede region, siger hun nu.

I front for førende 'papirtiger'

Hendes gennemgående kritik af både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er, at der intet bliver lavet i rådene.

'I min tid som minister for Nordisk Samarbejde var det en velkendt vittighed, at forskellen på en kamel og Nordisk Råd er, at en kamel kan knokle i 14 dage uden mad og drikke, mens Nordisk Råd kan spise og drikke i 14 dage uden at udrette noget nævneværdigt...' lød det således i hendes kommentar i Berlingske fra 2013.

Karen Ellemann kritiserede i kommentaren strukturerne i de to råd, og det var hendes vision, at de skulle totalomlægges.

Hun var træt af, at det blev holdt 'møder for mødernes skyld' og skrevet 'notater for notaternes skyld'.

'Derfor skal vi nedlægge det nuværende Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd – farvel til Nordens papirtiger nr. 1,' skrev hun i Berlingske.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til både Karen Ellemann og Nordisk Ministerråd for en kommentar, men ingen er i skrivende stund vendt tilbage.

Kraftig overdrivelse

Medlem af Nordisk Råd for Socialdemokratiet, Anders Kronborg, mener, at det er en kraftig overdrivelse at kalde Nordisk Ministerråd for en 'omvendt kamel'.

- Jeg synes, det er en kraftig overreaktion, og jeg håber, at Karen Ellemann lige vender skråen i den pause, hun nu får fra politik. Og at hun møder det nordiske arbejde med mere positive briller, når hun begynder d. 1. januar.

- Jeg synes faktisk, at vi har at gøre med hårdtarbejdende parlamentarikere. Men jeg medgiver, at tingene indimellem går for langsomt i Nordisk Råd, og at det kunne være godt at få mere saft og kraft ind i rådets arbejde. Det kunne være rigtig godt, siger Kronborg, som afviser, at der er sket større ændringer i rådets arbejde i de år, hvor han har været medlem.

