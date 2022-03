Farcen fortsætter: 'Ganske uholdbart'

Karen Melchior fortsætter med at stemme under sin sygemelding trods hård kritik og utilfredshed hos Radikale Venstre. Regler forhindrer eksklusion

Farcen om Karen Melchior fortsætter for fulde gardiner i Radikale Venstre.

Det radikale medlem af Europa-Parlamentet har onsdag atter stemt i den igangværende plenarsamling i Strasbourg. Det sker til trods for, at hun er sygemeldt fra parlamentet indtil april, og hendes egen ledelse fraråder at stemme.

Umiddelbart har Karen Melchior kun stemt en enkelt gang onsdag, viser afstemningslisterne fra Europa-Parlamentet, der er offentliggjort torsdag.

Alligevel skruer landsformand Mikkel Irminger Sarbo yderligere op for kritikken af partifællen:

- Karen er med god grund sygemeldt. Og det er ganske uholdbart, at hun fortsætter politisk aktivitet fremfor at prioritere sit helbred og sine muligheder for at komme ordentligt tilbage til politik. Det er jeg oprigtig ked af, siger han.

Ikke afgørende

Tidligere har Karen Melchior forklaret til sin ledelse, at hun kun stemte, når hendes stemme kunne være afgørende.

Det var dog ikke tilfældet onsdag, hvor Karen Melchior stemte sammen med 176 andre mod et stort flertal på 497 i en sag om energi og infrastruktur.

Ikke ro

Den radikale ledelse har taget affære, fordi Karen Melchior over for offentigheden sygemeldte sig 4. februar efter adskillige afsløringer i Ekstra Bladet om medarbejderflugt og massive problemer med arbejsmiljøet.

Ekstra Bladet har imidlertid kunnet afsløre, at Melchior ved de afholdte plenarsamlinger siden sygemeldingen har stemt hundredevis af gange.

Senest er hun blevet indkaldt til en samtale hos partitoppen i et forsøg på at stoppe den rodede situation med afstemninger under sygemeldingen.

Regler i vejen

Nu stemmer Karen Melchior så alligevel igen, men Radikale Venstre står med et problem.

De kan nemlig ikke ekskludere Karen Melchior fra partiet eller gruppen i Bruxelles - skulle de ønske det - hvis hun fortsætter med at bryde partidisciplinen og gå lodret mod ledelsens ønsker.

De radikale har ikke en eksklusionsparagraf i partiets vedtægter, hvilket stort set umuliggør sanktioner for partiskadelig virksomhed.

Dog kan partiets kandidatudvalg i Københavns storkreds, hvor Karen Melchior er stillet op, vælge at opstille en anden kandidat til næste EP-valg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior. Men hun er indtil videre ikke vendt tilbage.

Det har endnu ikke været muligt at få Karen Melchiors svar på, hvorfor hun bliver ved med at stemme under sin sygmelding.

'Surmenage'

Onsdag i sidste uge skrev Karen Melchior imidlertid på Twitter om situationen og delte et billede af en form for lægeerklæring fra en belgisk læge.

Her fremgik det, at Melchior er sygemeldt indtil 17. april. Karen Melchior selv beskrev sin tilstand som 'surmenage', hvilket kan oversættes til udbrændthed.

'Sygemeldt med hvad en læge kaldte surmenage. Europaparlamentet har ikke som Folketinget “clearing” og kan ikke indkalde suppleanter til plenarafstemningerne ved sygdom (eller barsel), derfor stemmer jeg online der hvis vigtig.'

