Farcen om vores stemmeseddel

Uanset om man vil stemme ja eller nej til at afskaffe forsvars-forbeholdet den 1. juni, så er der en ting, som vi alle sammen bør interessere os nidkært for: hvem har ansvaret for, at spørgsmålet på vores stemmeseddel er så dybt ledende, som tilfældet rent faktisk er?

På vores stemmeseddel bliver vi spurgt, om vi vil deltage i et europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Med andre ord: vi bliver lovet plusord med plusord på, hvis vi afskaffer forbeholdet, som regeringen og ja-partierne ønsker. Og det kan jo forklare, hvorfor en undersøgelse fra Tænketanken Europa sidste år viste, at man øger andelen af ja-stemmer, når man formulerer spørgsmålet på den måde.

Det er helt fint at ønske et ja. Men det er helt og aldeles ufint at drysse partisk glimmer ud over vores stemmeseddel. Det forvirrer. Det lokker. Og det er en demokratisk farce af de helt store, at spin kan finde vej helt ind i vores valglokaler.

Nu er opgaven så at finde ud af, hvem der står bag. Hvilke tanker, man har gjort sig. Og om nogen gjorde indsigelser mod dette fundamentale nybrud ved et dansk valg.

At komme til bunds i den sag er på mange måder vigtigere for vores demokrati, end om vi stemmer ja eller nej til at komme med ved bordet i PESCO og andre forsvars-fora i EU.

Men det har i den grad vist sig at være op ad bakke. Lad os tage politikerne først:

Ja-partierne gør deres bedste for at pakke diskussionen væk. Våbnet er hån.

De kalder det 'proces' og 'fnidder' overhovedet at interessere sig for det. Men det er det ikke.

For hvad mon de samme partier ville sige til, at danskerne blev spurgt, om det ville 'have mere hånd i hanke med dansk udlændingepolitik', hvis afstemningen handlede om at træde ud af internationale konventioner?

Og hvis vi skulle stemme om vores skattetryk, ville regeringen så brokke sig over, at spørgsmålet lød: 'Vil du have flere penge ned i din egen lomme ved at sætte skatten ned'?

Ja, de ville! Så ville de aldrig nogensinde hævde, at det bare var 'proces og fnidder' at udforme stemmesedlen på den måde. Og det er fordi, det ikke er proces. tværtimod.

Det er demokratisk substans i sin reneste form.

Det kan selvfølgelig være et tilfælde, at ja-partierne tabte hænderne i tastaturet og af vanvare kom til at udforme spørgsmålet præcis sådan, som undersøgelsen fra Tænketanken Europa påviste at man får flere ja-stemmer ud af.

Men vi har i den grad grund til at tvivle. Eller gøre, som journalister kun kan: stille spørgsmål.

Statsminister Mette Frederiksen har kortfattet sagt, at hun var 'inde over' tilblivelsen af spørgsmålet. Men hvordan? Hvor meget? Og havde regeringen flere varianter af spørgsmål at vælge imellem fra embedsværket?

Det blev udenrigsminister Jeppe Kofod spurgt til i Folketingssalen tirsdag. Han svarede i kort form:

- Det, vi jo skal stemme om, er, om Danmark skal deltage i det europæiske samarbejde. Der var så en kritik af spørgsmålet, og det imødekommer regeringen gerne. Vores holdning er klar: vi ønsker at stå sammen med de andre europæiske lande. Vi har en krig i Europa.

Goddag mand økseskaft.

Vi har på Ekstra Bladet også spurgt Udenrigs- og Statsministeriet, om de vil udlevere de dokumenter, der lå til grund af spørgsmålets formulering. Vi har selvfølgelig intet svar fået. Og med offentlighedsloven in mente, så må vi indrømme, at håbet har lagt sig til rette på et frimærke.

Det er ikke i orden. Hemmelighedskræmmeriet må slutte.

For halvandet år siden mente Trine Bramsen, at EU kunne få magt over danske soldater, hvis vi afskaffede forsvarsforbeholdet. Nu mener hun det modsatte. Hør mere i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.