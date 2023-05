Farvel til bededagen: - Tænk jer om en anden gang

Ekstra Bladet har spurgt en række danskere om, hvad de synes om, at vi fredag fejrer den sidste store bededag nogensinde

Fredag 5. maj er det sidste gang, at danskerne kan holde fri på den over 300 gamle helligdag: Store bededag.

SVM-regeringen og De Radikale har nemlig valgt at afskaffe bededagen 28. februar i år - på trods af at forslaget mødte stor modstand blandt danskerne og i fagbevægelsen.

Ekstra Bladet er derfor taget på Bakken for at spørge danskerne, hvordan de egentlig har det med, at det er den sidste bededag nogensinde.

Jim Jørgensen: - Tænk jer om

- Hvordan har du det med, at du skal arbejde på den her dag næste år?

- Jeg er uddannet kok, så jeg har været vant til at arbejde på store bededag førhen. Men de sidste par år har jeg haft fri. Det er lidt træls, og det er lidt ærgerligt, fordi det er en god lang weekend man kan få.

- Så det er super ærgerligt.

- Men er det ikke fint nok, altså du får lidt flere penge, og staten får penge til det her fine forsvarsforlig. Det er vel en win-win?

- Det ved jeg ikke. Måske er det, måske er det ikke. De er bagud med pengene, og det går så udover mig nu, så jeg mister en fridag. Så det ved jeg ikke, om det er. Jeg kunne godt tænke mig den ekstra fridag.

- Har du en besked til regeringen, som jo har valgt at afskaffe den her fridag?

- Tænk jer ekstra om en anden gang. Det her går ud over rigtig mange mennesker, som godt kunne bruge en ekstra fridag.

Torben Træsko: - En rigtig dårlig ide

- Det er den sidste store bededag. Er du ude og fejre det?

- Nej, nu er jeg teltholder herude, men vi må jo se, hvor mange der kommer. Vi glæder os. Men jeg tror ikke, det bliver den sidste. Lad os nu se.

- Hvad bygger du det på?

- Fordi jeg tror, der er rigtig mange ting, der kan forandre sig i samfundet, og mange der gerne vil - og det vil vi også - have store bededag.

- Hvad synes du om, at de afskaffer store bededag?

- Jamen det er jo en rigtig dårlig ide for os herude, som lever af, at der kommer mennesker herud. Det plejer at være en kæmpe dag.

- Hvis du kunne sige noget til regeringen, hvad ville du så sige?

- I skal komme op og se Cirkus Revyen, vi har et stort show med dem fra på mandag af, slutter Torben Træsko.

Maja Ferozi: - Penge er ikke alt

- Hvordan har du det med, at store bededag er afskaffet?

- Jeg synes, det er ærgeligt. Jeg har det rimelig stramt med, at regeringen går ind og bestemmer på den måde. Og så synes jeg, at det er ærgerligt, at der går endnu en dag væk fra familietid.

- Men er det ikke fint at folk får lidt ekstra penge, og staten får penge til forsvarsforliget? Det er da en win-win ikke?

- Ej, det synes jeg ikke. Penge er ikke alt. Jeg synes, tid vægter højere end penge.

- Hvis du kunne sige noget til regeringen angående afskaffelsen af store bededag, hvad ville det så være?

- Jeg synes, at det er dårlig stil, at man ikke lytter mere på, hvad danskerne synes. Og at man bare trumfer sådan en beslutning igennem.

1. maj: Uønsket af fagbevægelsen

- Det er dejligt

Det er dog ikke alle danskere, der synes, at afskaffelsen af store bededag er en dårlig ide.

Finn Holm synes nemlig, at det er dejligt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jamen fint nok til mig. Det synes, jeg er dejligt.

- Der er jo mange, der er sure over det. Hvorfor er du glad for det?

- Jamen det er nok alle de arbejdsløse.

- Det er alle de arbejdsløse..?

- Ja, fordi alle dem, der er utilfredse, det er dem, der ikke har noget arbejde. Vi andre, som har arbejdet i 50 år, er ikke utilfredse med det.

- Men jeg kan jo se, at du står og hygger dig her. Er du slet ikke ked af, at du ikke kan det næste år?

- Næh. Det er første gang i 52 år, at jeg har holdt fri på store bededag. Så det er fint, siger han.