Farvel til ministerkontoret: Smuttede ad kældervejen

Den nu afgåede fødevareminister Mogens Jensen listede efter en begivenhedsrig dag ud via ministeriets kælder

I blæsevejr og tusmørke forlod Mogens Jensen (S) sit ministerkontor ad kældervejen.

Han undveg Ekstra Bladets mikrofon, da han hverken smuttede ad hovedudgangen eller bagudgangen.

I stedet blev han samlet op i en parkeringskælder, hvorfra han blev kørt væk.

Før Mogens Jensen forlod bygningen, bar en chauffør en håndfuld poser og indkøbsnet ud.

Også et større maleri læssede han ind i ministerbilen, inden han kørte væk og kort tid senere vendte tilbage til ministeriets bygning.

Kort inden Mogens Jensen forlod Fødevareministeriet, bar hans chauffør tasker og et maleri ud i ministerbilen, inden han vendte tilbage og hentede ham. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hans tid på ministerkontoret i Fødevareministeriets domicil på Christians Brygge nåede sin ende, da han tidligere i dag meddelte, at han træder af som fødevareminister.

Det sker efter flere afgørende fejl i Mogens Jensens ministerium. Fejl som den nu afgåede minister tager både ansvaret for og konsekvenserne af.

Mogens Jensen forlod Fødevareministeriet fra den uofficielle udgang i en parkeringskælder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ulovlig ordre

Mogens Jensens exit sker oven på skandalen om den ulovlige ordre om aflivningen af alle landets raske mink.

Regeringen udstedte således ordren uden at have sikret sig, at det nødvendige lovgrundlag var på plads.

Til DR forklarede han:

- Det står helt klart, at der er begået fejl i mit ministerium, og det tager jeg ansvar for. og så konstaterer jeg - og det jo helt afgørende - at jeg ikke længere har den fornødne opbakning.

