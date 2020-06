Fastholder udtalelser: - Det er sharia light

Khader fortryder ingen ord mod Khankan i injuriesag

Folketingsmedlem Naser Khader (K) fortryder intet, som han har sagt og skrevet om Sherin Khankan, der er direktør for Exitcirklen og imam.

Det siger han tirsdag, efter at Østre Landsret afviser en sag om injurier mod ham samt folketingskollega Marcus Knuth (K) og tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen (DF). Blandt andet på grund af deres status som folketingspolitikere, som giver dem immunitet.

- Jeg er glad for resultatet, at jeg er blevet frikendt. Anklageren har haft en sort, islamistisk fortid, og det er fair nok, hvis man er blevet klogere, men man skal indrømme det, siger Khader.

- Sagen har varet i to-tre år, og det har været en irriterende sag at have hængende over hovedet. Jeg står ved det, jeg har skrevet, og det har jeg fået rettens ord for, siger Khader.

I sagen har Sherin Khankan sagsøgt de tre politikere for at have sværtet hende til på strafbar vis i en mail. I mailen skrev de til andre udlændingeordførere, at Sherin Khankan havde ekstreme holdninger.

Landsretten afviser sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget. Medmindre Folketinget har givet sit samtykke, og det er ikke tilfældet i denne sag.

Khader blev foruden mailen også sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Den del har Østre Landsret frifundet ham for.

- Jeg er blevet anklaget for nogle andre ting end de to andre. Og det er jeg blevet frikendt for. Det er det centrale for mig. Det hæfter jeg mere ved end det andet, siger Khader.

Med 'det andet' henviser Khader selvsagt til, at han er beskyttet af Grundlovens paragraf 57. Dermed kan Østre Landsret ikke gå videre med sagen om indholdet i mailen.

- Du kan ikke have, at folk i tide og utide sagsøger folketingsmedlemmer, fordi man er uenig med dem. Det er det, som dommen understreger, har jeg forstået på min advokat, siger Khader.

Han afviser at gemme sig bag sin status som folketingsmedlem.

- Jeg har ikke bedt om immunitet, siger Khader.

I mailen, som de tre politikere stod bag, forsøgte de at få stoppet en bevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen.

Politikerne skrev blandt andet, at Khankan skulle have forsvaret piskeslag som straf for utroskab. Det var i en artikel fra 2011.

Hendes advokat har påpeget, at Khankan i artiklens indledning skriver, at hun er imod barbariske straffe. /ritzau/