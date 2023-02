Fattige børnefamilier kastet ud i usikkerhed

Det var med store ord om 'børnenes kontanthjælpsaftale', at Socialdemokratiet gjorde det midlertidige børnetilskud permanent.

Men de ord er væk og finansminister Nicolai Wammen (S) vil ikke svare på, om dem, der tidligere fik tilskuddet, kan få det fremover.

Det står klart, efter regeringen og en lang række partier fredag præsenterede en hjælpepakke mod inflation.

- VI har aftalt, at vi afsætter en ramme på 300 millioner kroner, der nu skal forhandles om, der skal gå til udsatte børnefamilier, sagde finansministeren.

Droppet aftale

Da Socialdemokratiet kom til magten i 2019, indførte det sammen med rød blok det 'midlertidige børnetilskud'. Det blev gjort permanent i en kontanthjælpsaftale i 2022 med samme partier.

Men så blev der udskrevet valg, før aftalen blev gjort til lov i Folketinget. Den nye SVM-regering har valgt ikke at gennemføre aftalen. I stedet vil man nu igen midlertidigt give en hjælp via inflationspakken. Men der skal på ny forhandles om kriterierne.

Det på trods af, at statsminister Mette Frederiksen (S) i december sagde, at familierne, der modtog tilskuddet, kunne regne med at fortsætte med at gøre det. Adspurgt, om han ville garantere det samme, sagde Nicolai Wammen:

- Jeg kan sige, at vi har afsat 300 millioner kroner. Det er så partierne i inflationsaftalen, der skal forhandle, præcist hvordan de skal fordeles.

Det midlertidige børnetilskud udløber 1. marts. Og modtagerne skal ikke regne med, at en ny aftale er på plads før det.

- Der vil desværre gå længere tid end det, sagde Nicolai Wammen.

Børnenes kontanthjælpsreform

Da Socialdemokratiet indgik den kontanthjælpsaftale, der skulle sikre tilskuddet, var det med store ord.

Daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) understregede, at det var 'børnenes kontanthjælpsreform', der 'gavnede rigtigt mange børn', og at Socialdemokratiet fandt det 'helt centralt', at man gav børn mulighed for at 'gå til fodbold, komme til fødselsdag'.

Adspurgt til de citater, sagde Nicolai Wammen:

- Jeg mener bestemt ikke, at vi løber fra at skulle gøre noget for udsatte børnefamilier.

Og spurgt om, hvorfor man ikke permanent vil hjælpe de fattigste børn, sagde ministeren:

- Vi har lavet en regering med Venstre og Moderaterne, hvor der er et regeringsgrundlag. I det fremgår, at vi vil lave en ny ordning, der afløser det midlertidige tilskud.

Utilfredshed

Netop det, at man er løbet fra kontanthjælpsaftalen og vil ændre på kriterierne for tilskuddet, fik torsdag Enhedslisten til at forlade forhandlingerne.

SF blev, men partiets ordfører, Lisbeth Bech-Poulsen, understregede fredag, at man ikke er tilfreds.

- Vores kritik har været - og er stadigvæk - at regeringen har fjernet det forhøjede børnetilskud, der var nødvendigt, allerede før inflationen satte ind.

- Den kritik har vi fortsat, sagde hun.