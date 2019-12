Faxe Kondi og saltstænger: 600 kroner for at blive dansker

Det er blevet dyrere at blive dansker.

Gebyret for at ansøge om statsborgerskab blev sidste år hævet fra 1.200 til 3.800, og en del af prisen er 600 kroner for grundlovsceremonien, hvor der er krav om håndtryk.

Det skriver udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), i et svar til Folketinget.

Under den tidligere Venstre-regering vedtog Folketinget i december 2018 den omdiskuterede regel om håndtryk ved grundlovsceremonien, som af blandt andre Det Radikale Venstre er blevet kaldt symbolpolitik.

Og det er da også de radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, som nu er ude med symbol-riven.

- Jeg synes, det er at spilde folks tid og penge med dum symbolpolitik. Langt, langt de fleste, hvis ikke alle, har ikke noget problem med at give et håndtryk. Men nu skal de altså bruge tid, vente på deres statsborgerskab og betale 600 kroner for at give et håndtryk. Det er simpelthen for dumt, siger han til DR.

Han anerkender, at de fleste sagtens kan klare at betale 600 kroner og give et håndtryk, men mener, at loven er med til at øge bureaukratiet.

- Det er bureaukratiet, der koster penge og gør, at man skal betale 600 kroner. Det mest oplagte ville være at lade være med at holde en ceremoni, som ikke rigtig gør en forskel, siger Andreas Steenberg.

Står fast

Selvom håndtryks-ceremonien har mødt modstand fra det socialdemokratiske bagland, har udlændinge- og integratiosministeren holdt fast.

- Vi glæder os til at holde de her ceremonier, og jeg opfordrer alle borgmestre til at få indkøbt saltstænger og Faxe Kondi, hejse flaget og invitere lokalavisen og gøre en fest ud det, sagde Mattias Tesfaye tidligere på året.

Også partiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, er tilhænger af både ceremonien og prisen.

- Der er nogle omkostninger forbundet med at lave de her ceremonier. Jeg synes, det er fuldstændig rimeligt og retfærdigt, at man selv betaler dem, hvis man vil have et dansk statsborgerskab. Jeg kan ikke se, hvorfor skatteyderne skulle betale for den udgift. Det er en gave at få et dansk statsborgerskab, siger Rasmus Stoklund til DR.