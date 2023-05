FBI får kritik for Rusland-undersøgelsen af Trump

Det amerikanske forbundspoliti FBI manglede 'reelle beviser' for at efterforske tidligere præsident Donald Trumps valgkamp i 2016 og forlod sig i for høj grad på tip, de havde fået fra hans politiske modstandere.

Det er konklusionen i en rapport, der er lavet af statsadvokat John Durham og udgivet mandag.

Durham har gransket baggrunden for den såkaldte Rusland-undersøgelse, der omhandlede russiske indblanding i præsidentvalget i 2016.

Rapporten markerer slutningen på en fire år lang kulegravning, der blev igangsat i 2019 af daværende justitsminister, William Barr.

Barr udpegede Durham til at undersøge, om FBI havde begået fejl, da de igangsatte Rusland-undersøgelsen.

Konklusionen på Rusland-undersøgelsen blev præsenteret af specialefterforsker Robert Mueller i marts 2019. Konklusionen var, at der ikke var beviser for en kriminel sammensværgelse mellem Trumps valgkamp i 2016 og Rusland.

I den 306 sider lange rapport konkluderer Durham, at efterretningsvæsnet manglede 'reelle beviser' for, at der var et hemmeligt samarbejde mellem Trumps valgkamp og Rusland, inden Rusland-undersøgelsen blev iværksat.

Durham beskylder også FBI for at behandle Rusland-undersøgelsen anderledes end andre politisk følsomme efterforskninger - eksempelvis flere der involverede Trumps demokratiske modstander ved valget i 2016, Hillary Clinton.

Durham skriver, at Clinton og andre top folk fik briefinger om, at de muligvis var mål for udenlandsk indblanding. Trump fik derimod ingen briefing, inden FBI iværksatte undersøgelser af fire folk fra hans hold.

- Topfolk i FBI udviste en seriøst mangel på analytisk stringens om den information, de modtog. Især information fra politisk affilierede personer og enheder, lyder det i Durhams rapport.

FBI siger som svar på rapporten, at det allerede har implementeret dusinvis af korrigerende virkemidler, der allerede er trådt i kraft.

Det ventes, at Trump vil bruge konklusionerne fra rapporten i sin kamp for at blive republikanernes kandidat til præsidentvalget i 2024.

Trump siger mandag på sociale medier, at han er glad for resultaterne i rapporten.