FBI: Person i Danmark skulle hjælpe med at dræbe George Bush

En irakisk asylansøger i USA er blevet anholdt for at have planlagt et attentat mod den tidligere præsident George W. Bush.

Det oplyser USA's justitsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sagen trækker blandt andet tråde til Danmark. Det skyldes, at den 52-årige iraker ved navn Shihab Ahmed Shihab skulle have fortalt en informant fra forbundspolitiet, FBI, at han ville smugle fire andre irakere ind i USA for at tage del i attentatet.

De fire mandlige medsammensvorne skulle angiveligt smugles ind over grænsen fra Mexico via Tyrkiet, Egypten og Danmark.

Det fremgår ifølge AFP af en ransagningskendelse fra FBI indgivet ved en føderal domstol i Columbus i delstaten Ohio.

To af de medsammensvorne menes at være tidligere agenter fra Iraks efterretningstjeneste. En menes at tilhøre den militante gruppe Islamisk Stat, mens den sidste skulle tilhøre en ekstremistisk gruppe fra Qatar ved navn al-Raed.

Fælles for de fire er, at de alle er tidligere medlemmer af Saddam Husseins Baath-parti. Det skriver NBC News.

Så snart de var inde i USA, var planen, at de skulle anskaffe sig skydevåben og en varevogn til at gennemføre attentatet.

Selve attentatet skulle angiveligt foregå i George W. Bushs hjem i Dallas, Texas.

Ifølge ransagningskendelsen ønskede gruppen at dræbe George W. Bush som hævn for de irakere, der blev dræbt under invasionen i Irak i 2003.

I februar 2022 var Shihab nået så langt med sine planer, at han kørte rundt i Dallas for at fotografere den tidligere præsidents hjem og kontorer i byen. Med i bilen var en person, som i virkeligheden var tilknyttet FBI.

Tidligt tirsdag blev den 52-årige iraker så anholdt, skriver AFP.

Han er blandt andet blevet sigtet for at planlægge et drab på en tidligere amerikansk embedsperson og for at have forbrudt sig mod flere af USA's immigrationsregler.

Shihab Ahmed Shihab ankom til USA i september 2020 på et turistvisum og søgte asyl i marts året efter.

Kort efter blev han kontaktet af en informant fra FBI. I alt to informanter har ifølge AFP været involveret i efterforskningen.

Det er uvist, hvorvidt dansk politi har samarbejdet med amerikansk politi om sagen, og hvorvidt manden, der angiveligt skulle smugles ind fra Danmark, er anholdt.

Det vides heller ikke, hvor langt gruppen var med sit forehavende om at dræbe den tidligere præsident, før FBI greb ind.

George W. Bush var USA's præsident fra 2001 til 2009. Han beordrede i 2003 en invasion af Irak med begrundelsen om, at landets præsident Saddam Hussein var i besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

Dette viste sig dog ikke at være tilfældet. Krigen kostede i løbet af årene titusindvis af civile irakere livet.