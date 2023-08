FBI skyder og dræber mand bag trusler mod præsidenten

Agenter fra det amerikanske forbundspoliti FBI skød og dræbte onsdag morgen amerikansk tid en mand, der angiveligt har fremsagt trusler mod præsident Joe Biden, vicepræsident Kamala Harris og højtstående embedsfolk.

Hændelsen fandt sted i byen Provo, der ligger syd for Salt Lake City i delstaten Utah, mens agenter forsøgte at forkynde en anholdelses- og ransagningskendelse i et hjem.

FBI har ikke oplyst navnet på manden, eller hvorfor det søgte at anholde ham.

- FBI tager alle skyderihændelser, hvor vores agenter er involveret meget alvorligt, lyder det i en udtalelse, hvor det også nævnes, at hændelsen efterforskes.

Biden, der skal besøge Utah onsdag, er blevet briefet om FBI's ransagning, siger en person fra Det Hvide Hus.

En føderal anklage, der er blevet delt med Reuters, viser, at den mistænktes navn er Craig Robertson.

I september har han på sociale medie opfordret til et attentat på Joe Biden og Kamala Harris, viser anklagen.

Han har også truet distriktsanklager i Manhattan Alvin Bragg, der har efterforsket tidligere præsident Donald Trump.

Også USA's justitsminister, Merrick Garland, har været mål for trusler.

I et opslag, der er en del af anklagen, har den mistænkte skrevet, at han var på vej til New York for at 'fuldføre min drøm om at tilintetgøre Alvin Bragg'.

Anklagen viser, at den mistænkte stod over for tre tiltalepunkter: mellemstatslige trusler, trusler mod præsidenten og at forsøge at få indflydelse, hæmme og gøre gengæld mod føderale retshåndhævere gennem trusler.

- Secret Service er bevidst om FBI-efterforskningen, der involverer et individ i Utah, der har fremsat trusler mod en beskyttet person, lyder det fra Secret Service, der står for beskyttelsen af præsidenten, vicepræsidenten og deres familier, i en udtalelse.

Politisk vold i det polariserede USA er blevet mere hyppigt de seneste år.

En rapport fra Reuters, der blev udgivet onsdag, viser, at det er på det værste niveau siden 1970'erne.