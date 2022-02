Fed bonus til slette-dronningen Barbara

Hvad skal der efterhånden til for ikke at få bonus, når man sidder på magten sammen med Mette Frederiksen?

Ulovlig nedslagtning af et helt erhverv og en dårlig sms-sag er tilsyneladende ikke nok. I hvert fald ikke for Mette Frederiksens tro væbner og departementschef, Barbara Bertelsen.

Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i lønforholdene for den magtfulde chef i Statsministeriet. Og her afsløres det, hvordan hun for sit arbejde i 2020 modtog en bonus på 125.000 kroner oven i sin årsløn.

Og hvem har så besluttet, at hun skulle have den ekstra sæk med penge?

Ifølge Statsministeriet bliver engangsvederlag for departementschefer fastsat af finansminister Nicolai Wammen (S). Men selve indstillingen til, hvem af departementscheferne der bør få bonus, foretages ifølge et svar fra Økonomistyrelsen til Ekstra Bladet, af Barbara Bertelsen selv samt hendes departementschef-chefkollega i Finansministeriet.

Fyrstelig løn

Og selvom 125.000 altid luner, viser oversigten over Barbara Bertelsens løn også, at hun næppe mangler noget i husholdningen.

Af aktindsigten fremgår det, at Barbara Bertelsens årsløn nærmer sig tre millioner kroner. Også uden bonus. I 2021 kunne Barbara Bertelsen således smide 2.907.802 minus skat ind på kontoen for et års arbejde

Til sammenligning tjener hendes chef – statsminister Mette Frederiksen – 1.635.076 kroner om året.

Bonus-fest hos Mette F.

Ekstra Bladet har de seneste uger sat de mange blinde bonusser til blandt andet regeringens spindoktorer under lup.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et svar i Statsministeriet på, hvad der skal til for ikke at få bonus i bonusfesten i toppen af regeringen; og hvorfor departementschef Barbara Bertelsen også skal belønnes i et år med minksag og sms-sag.

Men Statsministeriet har ikke besvaret vores spørgsmål.

Nøglefigur i minksagen

Bonussen til Barbara Bertelsen på 125.000 kroner blev udbetalt samme år, hvor hun var en af nøglefigurerne i minksagen, ligesom hun kom i søgelyset, da det blev afsløret, at hun havde rådet Mette Frederiksen til at slette alle sms'er på sin telefon.

Et råd, der senere er blevet erklæret som en klar fejl og noget, der gik imod det almindelige retsprincip om journaliseringspligten. Derudover betød rådet, at vi måske aldrig får klart svar på, hvad der skete i de skæbnesvangre dage, hvor alle mink blev aflivet.

Mink-kaos og sms'er

Minksagen fra november 2020 har udviklet sig til en af de mest spektakulære sager i dansk politik i årtier, og lige nu arbejder en kommission på at undersøge og redegøre for myndigheders og ministres handlinger og involvering i beslutningen om straks at aflive alle mink i et forsøg på at kontrollere en ny covid-19-variant.

Her har der også været stort fokus på statsministerens departementschef og især en række sms-vredesudbrud.

Blandt andet kaldte hun tidligere SSI-direktør Kåre Mølbak en 'fej kujon', fordi han i en forklaring blot valgte at referere til den risikovurdering, som SSI har lavet. Hun ville have Mølbak til at sige, at det var SSI's anbefaling at aflive alle mink.

Derudover har offentligheden fået indblik i, at Barbara Bertelsen i frygt for at 'tabe' på minksagen nærmest spammede sin kollega i Sundhedsministeriet, departementschef Per Okkels, med tonsvis af – ofte vrede – sms'er afsendt med få sekunders mellemrum. Og så fik medierne også en ordentlig røffel.

Eksempelvis skrev Bertelsen til Per Okkels, at hun 'har også lyst til at nikke medierne en skalle'. Efterfølgende fik Barbara Bertelsen hård kritik af blandt andet regeringens støtteparti SF.

Indstillede sig selv

Det er Barbara Bertelsen selv, der har stået for forarbejdet med at sikre bonusudbetalingen på 125.000 kroner. Det fremgår af to svar fra Økonomistyrelsen til Ekstra Bladet:

'Beslutningen om tildeling af engangsvederlag til departementschefer sker på baggrund af en indstilling, der tager hensyn til objektive kriterier såsom deltagelse og formandskab i forberedende regeringsudvalg, ligesom det også har betydning, om departementschefen har været ansat i hele kalenderåret,' skriver styrelsen.

Da Ekstra Bladet torsdag i sidste uge spurgte ind til, hvem der står bag indstillingen til departementschefernes engangsvederlag, lød svaret, at det gør hun delvist selv:

'Indstillingen foretages af departementscheferne i hhv. Finansministeriet og Statsministeriet.'

Almindelig praksis

Økonomistyrelsen understreger, at praksis har set sådan ud i flere år, og at 'engangsvederlagene i 2021 er på niveau med de engangsvederlag, der er tildelt i tidligere år'.

Selve bonussens størrelse er fastlagt af finansminister Nicolai Wammen, der er den ene halvdel af regeringens ansættelsesudvalg, som formes af ham selv og statsminister Mette Frederiksen.

