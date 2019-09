Fed finte: Løkke kan score kassen

Der er en potentiel gunstig økonomisk gevinst at hente for tidligere ministre som Lars Løkke Rasmussen, hvis de samtidig er selskabsejere.

Med lidt kreativ tænkning kan de slippe for at blive modregnet i det særlige eftervederlag, de modtager som eks-ministre.

Eftervederlaget lyder på ministerlønnen og løber i en periode mellem 18 og 36 måneder for de politikere, der stoppede i ministerierne efter valget tidligere på året.

Finten er aktuel, hvis de tidligere ministre modtager betaling for aktiviteter i den periode, de er berettigede til eftervederlaget. Det kunne være fra foredrag eller lignende.

Skyder de pengene ind i deres firma frem for at modtage dem som eksempelvis honorar, skal betalingen nemlig ikke modregnes eftervederlaget.

Ifølge reglerne på området er det således kun personlig indkomst, der bliver modregnet.

Brugbar for Løkke

Finten kan ikke mindst vise sig at være brugbar for tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Han har netop annonceret en foredragsrække med fire arrangementer i løbet af november og december.

Derudover har Løkke oprettet et firma med hustruen Sólrun.

Sollar Holding - hvorunder Sollar ApS hører - er stiftet i forbindelse med, at Sólrun Løkke Rasmussen er sprunget ud som rejsearrangør. Lars Løkke ejer halvdelen af selskabet, der har en startkapital på 50.000 kroner.

Når Løkke begynder at få betaling for sine kommende foredrag, kan han skyde pengene ind i sit firma frem for at modtage dem som honorar. I sidstnævnte tilfælde skal foredragsbetalingen nemlig modregnes hans eftervederlag.

Løkkes eftervederlag svarer til statsministerlønnen på 1,574 mio. kr. årligt, som han har ret til i to år, fra han stoppede som statsminister.

Løkke kan potentielt vente med at trække de økonomiske midler ud af selskabet, til hans eftervederlagsperiode er udløbet i juni 2021. I så fald er den økonomiske bonus i hus.

Fin forretning

Den tidligere statsminister har da også udsigt til, at foredragsrækken kan blive en ganske fin forretning.

Tikko Business, som står bag arrangementerne, vil godt nok ikke løfte sløret for, hvad Løkke skal have for ulejligheden.

'Det er altid fortroligt,' lyder det i et svar til Ekstra Bladet.

Men Michael Bramsnæs, der ejer det internationale møde- og eventbureau The Competence Company, vurderer, at den tidligere statsminister skal have 50.000-60.000 kr. for sådanne arrangementer i Danmark.

Der er foreløbig planlagt fire arrangementer, hvor Løkke bliver akkompagneret af forfatteren Kirsten Jacobsen, som har skrevet den meget omtalte samtalebog 'Befrielsens Øjeblik' med Venstre-manden.

Ifølge arrangøren vil Kirsten Jacobsen 'få den tidligere statsminister til at sætte ord på den aktuelle situation i Venstre og dansk politik. Hvorfor kom det dertil? Hvad har drevet en af landets mest betydningsfulde ledere i hans politiske virke? Hvor skal han hen – og hvor skal Danmark hen? Lars Løkke Rasmussen vil også besvare spørgsmål fra salen og give jer sin helt egen version af befrielsens øjeblik.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lars Løkke til, hvad han tjener på sin foredragsrække, og om han har tænkt sig at poste indtægterne i sit selskab.

Løkke og Søren Pind i lystig diskussion. Foto: Jens Dresling

Også fidus for Pind

Lars Løkke er ikke den eneste eks-minister, der har mulighed for at benytte sig af eftervederlags-finten. Det samme er tilfældet for blandt andre Venstre-profilen Søren Pind.

Som tidligere minister får han årligt knap 1,3 mio. kr. i eftervederlag, som løber i 18 måneder. Det vil sige frem til november i år.

Derudover er Pind en travl herre. Han har netop udgivet en bog og holder foredrag.

’(...) lige nu er hans liv vist en dans på roser med udsolgte foredrag - 500 billetter til 260 kroner stykket. Det er 130.000 kroner per aften, naturligvis minus udgifterne,’ har Lars Løkke Rasmussen konstateret i bogen ’Befrielsens Øjeblik’.

Ligesom Løkke er Pind ejer af et selskab, som han kan poste sine indtægter fra foredrag og andet ind i.

Hvis Pind benytter sig af denne fidus, slipper han dermed for at blive modregnet i sit eftervederlag.

I en skriftlig besked til lyder det fra Pind, at han aldrig kommenterer spørgsmål om privatøkonomi af principielle årsager.