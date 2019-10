Fede vilkår: Nu venter opgøret

Venstre er klar til at ændre reglerne for politikernes pension, mens Socialdemokratiet ikke er afvisende. Et historisk opgør med omstridt ordning nærmer sig

En pensionsordning, der er ’forældet, uigennemsigtig og gunstig’.

Et skattefrit løntillæg, der ’bygger på historiske og utidssvarende rationaler’.

Et eftervederlag, der er ’uensartet og uigennemsigtigt’.

Kritikken var hård, da den såkaldte vederlagskommission i januar 2016 fældede sin dom over politikernes aflønning.

Men hvor et flertal i Folketinget dengang afviste at tage det gennemgribende opgør med deres egen lønstruktur, som kommissionen lagde op til, lyder der nu nye toner på Christiansborg.

– Vi vil gerne være med til at omlægge nogle af de mærkelige regler for eksempelvis pensioner og orlov, men de samlede vilkår for at være folkevalgt skal være de samme. Det skal der ikke ske en forringelse af, siger Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen, til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Venstres Karsten Lauritzen er klar til at lave om på politikernes gunstige pensions- og orlovsregler. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Få overblikket over politikernes samlede lønpakke under artiklen

Svært at forsvare

Da kommissionen kom med sine anbefalinger, afviste Venstre daværende gruppeformand, Søren Gade, ellers, at det var noget, partiet kunne bakke op om. Kommissionen lagde op til, at politikernes grundløn steg, men samtidig skulle blandt andet værdien af deres gunstige pension forringes.

– Jeg ser ikke for mig, at der er plads til lønstigninger til hverken folketingsmedlemmer, borgmestre eller ministre, lød Søren Gades argument.

- Karsten Lauritzen, hvad har rykket sig?

– Jeg tror, at mange i Venstre har ment det her hele tiden. Men det, der har rykket sig, er, at der har været et folketingsvalg, og det er svært at forsvare, at der skal gælde nogle mærkelige særregler for folketingspolitikere, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, kan godt se, at orlovsreglerne virker specielle. Foto: Henning Hjorth

Hverken op eller ned

Folketingets andet store parti – Socialdemokratiet – erklærer sig også parat til at drøfte ændringer af politikernes aflønning og pension. Her er der ligeledes tale om nye toner. Tidligere gruppeformand Henrik Sass Larsen afviste nemlig at tage et grundlæggende opgør med reglerne for politikernes aflønning.

Partiets nuværende gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, slår fast, at Socialdemokratiet har det samme udgangspunkt som Venstre:

’Vi synes ikke, at folketingspolitikere samlet set skal gå op eller ned i løn,’ lyder det i en skriftlig kommentar.

Han er også klar se at se på de særlige orlovsregler, som politikerne nyder godt af.

’Der har været nogle sager, hvor man må sige, reglerne virker lidt specielle. Vi drøfter gerne de her forhold,’ lyder det i en skriftlig kommentar.

Hos en række andre partier på Christiansborg er man desuden parat til at forhandle om ændringer af politikernes særordninger. Efter årelange diskussioner – og ikke mindst talrige historier i Ekstra Bladet – kan vejen dermed være banet for et gennembrud.

Kilder: Vederlagskommissionen og Folketinget

Mens politikerne nyder godt af en guldrandet pensionsordning, må danskerne gå senere og senere fra arbejdsmarkedet. Tjek din pensionsalder herunder: