'Fej kujon': Bertelsen har sagt undskyld til Mølbak

Barbara Bertelsen havde gennemtænkt alle svar og forberedt sig til mindste detalje, da hun fredag eftermiddag blev genafhørt i Minkkommissionen.

Det samme gjaldt, da spørgsmålet drejede sig om en lang række grove sms'er, hun sendte under pressemødet 4. november 2020, hvor hun blandt andet kaldte tidligere direktør i Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak for en 'fej kujon'.

Her skrev hun også: 'Fuck!!! Han er ved at hive tæppet helt væk under os' i en sms til Per Okkels, da Kåre Mølbak under pressemødet sagde, at SSI ikke havde advokeret for en aflivning af alle mink.

Og da udspørgeren ved dagens afhøring spurgte til netop sms'erne og baggrunden for at hun sendte dem midt under det historiske pressemøde, trak hun vejret dybt ind.

- Nu kommer vi til et punkt, hvor det er rart at sætte sine egne ord på. Jeg håber på forståelse, for jeg vil gerne være grundig. Det kommer til at tage lidt tid, sagde Barbara Bertelsen fra Retten på Frederiksberg, hvor kommissionen foretager afhøringerne.

'Følelsesudbrud'

Herefter gennemgik hun en langt forløb af begivenheder, mails og meget andet, der til sidst ledte hende til pointen. Nemlig, at der var en lang forståelse blandt alle parter om, at der skulle gøres noget.

Da Kåre Mølbak så fik ordet, var sms'erne ligesom når man sidder derhjemme og råber af tv'et fra sofaen, forklarede hun og kaldte det et 'følelsesudbrud'.

- Forestil jer, at man har siddet aftenen inden og spurgt, om vi virkelig skal gøre det her med de store konsekvenser, og så har man pressemødet, og så bliver det sagt (af Kåre Mølbak, red.), at 'vi har ikke advokeret for en aflivning af mink', siger hun.

Og hun sagde, at hun har undskyldt til Kåre, og at hun har stor respekt for ham. I samme ombæring kaldte hun ham en af verdens dygtigste epidemiologer.

Var ved at løbe fra ansvaret

Sms'erne kom frem i lyset under de første afhøringer, hvor de var blevet hentet fra Per Okkels' telefon.

Mølbaks pointe under pressemødet var, at det er SSI's opgave at stå for at lave risikovurderinger, men hvordan de derefter håndteres, har SSI ikke lavet anbefalinger for.

Barbara Bertelsen forklarede fredag, at hun mente, at Kåre Mølbak og SSI var ved at løbe fra en rådgivning, de havde givet regeringen tidligere.

- Det var ikke et spørgsmål om ikke at lægge nogen ord i munden. Det var bare: 'I er nødt til at stå den rådgivning i har givet både mundtligt og skriftligt', sagde hun i retssalen.