Fejl på alle stemmesedler i København

Ud for fire opstillede kandidater er der ingen afkrydsningsboks at finde på stemmesedlen

En særdeles uheldig fejl har sneget sig med på alle stemmesedler i København.

Ud for hver kandidat bør der nemlig være en afkrydsningsboks, hvor ens kryds skal sættes. Men ud for fire kandidater fra partiet Frihedslisten mangler boksen.

Det bekræfter Københavns Kommune over for DR Nyheder.

- Det er korrekt, at der beklageligvis er en fejl. Ud fra et af partierne mangler der en lille firkant ud fra fire navne, siger Solvejg Schultz-Jakobsen, der er leder af Rådhussekretariatet og pressechef i Kultur- og Fritidsforvaltningen i København Kommune, til mediet.

Stadig gyldigt

Selvom boksen mangler, vil stemmer på de fire kandidater stadig være gyldige, så længe krydset sættes i den boks, der omkranser kandidaternes navne, understreger Solvejg Schultz-Jakobsen.

- Jeg håber virkelig ikke, at det får konsekvenser for kandidaterne. Stemmerne bliver talt med som gyldige, siger hun og opfordrer til, at man søger vejledning hos de valgtilforordnede, hvis man skulle bliver forvirret i stemmeboksen.

Per Brændgaard Mikkelsen er en af kandidaterne, som fejlen er gået ud over.

Han har italesat den manglende afkrydsningsboks på sin Facebook-profil, blandt andet ved at opfordre til, at valget bør gå om.

Han kalder også fejlen for en 'skandale'.