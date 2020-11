Fejrer fødselsdag midt i kæmpe-krise

Mette Frederiksen fylder 43 år på dagen for sin første ministerrokade efter minkskandale

I dag er det statsministerens fødselsdag. Og Mette Frederiksen får den særlige oplevelse at fejre sin 43-års fødselsdag hos dronningen, hvor hun skal gennemføre S-regeringens første ministerrokade.

Klokken 11 vil Mette Frederiksen køre til Amalienborg for at præsentere ændringer i S-regeringen, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Rokade: Flere ministerier berørt

Det står klart, efter Mogens Jensen i går trak sig som fødevareminister ovenpå minkskandalen, der har blotlagt, at statsministeren og regeringen udstak en ulovlig ordre til landets minkavlere om totalaflivning af alle mink.

Skandalen om den ulovlige ordre til landets minkavlere udstukket af S-regeringen trækker nemlig lange spor ind i regeringstoppen på dagen for Mette Frederiksens fødselsdagsfejring.

Seks ministre

Redegørelser forestået af Miljø- og Fødevareministeriet viste i går, at hele seks ministre havde fået en besked om, at det ville kræve ændret lovgivning at slå alle mink i landet ned.

Redegørelserne konkluderer ikke, at Mette Frederiksen vidste noget om den manglende lovhjemmel.

Men forud for det pressemøde, hvor Mette Frederiksen 4. november valgte at give den utvetydige besked til minkavlerne, havde Miljø- og Fødevareministeriet forsøgt at råbe vagt i gevær om den manglende lovlighed.

Alligevel blåstemplede ministeriet det talepapir, hvor Mette Frederiksen krævede alle mink slået ned.

Borgerlige politikere kræver nu hele regeringens afgang. Og en samlet blå blok vil torsdag kræve en 'mink-kommission' nedsat til at kulegrave skandalen.

Varme navne

Indtil videre har mink-skandalen dog kun kostet Mogens Jensens ministerliv.

Og i skrivende stund torsdag morgen er der ikke sluppet noget ud, om hvem der skal erstatte den loyale partisoldat i S-regeringen.

Flere socialdemokratiske kilder har dog over for Ekstra Bladet røbet, at både finansordfører Christian Rabjerg, politisk ordfører Jesper Petersen eller udenrigsordfører og gruppesekretær Annette Lind er varme navne i regeringenstoppen.

Christian Rabjerg Madsen. Foto: Steen Brogaard

Rabjerg har været en loyal frontkæmper for Mette Frederiksen og har tit været sendt i byen, når der skulle rettes angreb mod oppositionen.

Jesper Petersen. Foto: René Schütze

Jesper Petersen har siden valget i 2019 været Socialdemokratiets politiske ordfører og har skullet forsvare alle mulige og umulige sager for regeringen. Han har længe været nævnt som en kommende minister og har også selv ministererfaring fra sin tid som skatteminister under SRSF-regeringen.

Annette Lind. Foto: Steen Brogaard

Annette Lind er et 'wildcard', men har i løbet af de sidste par dage været nævnt som et varmt navn. Hun hører hjemme i Holstebrokredsen og er således lokalkendt i minkavlernes bagland. Hun har desuden erfaring med spørgsmål om udfordringer for landbrugserhverv fra sin tid som næstformand i landdistriktsudvalget.