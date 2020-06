Ferie-check på vej: - Utroligt meget i vores overvejelser

Mette Frederiksen har besluttet, at de politiske partier skal med ombord, når der skal uddeles penge til folket.

Derfor må danskerne vente indtil formentlig næste uge, før der kommer kroner og øre på den ekstra feriecheck.

Det er fortsat udbetaling af ekstra feriepenge som er det varmeste bud på en sommerindsprøjtning til danskernes privatøkonomi. Men også andre slags penge kan komme i spil.

Mette Frederiksen sagde i tirsdagens spørgetime direkte, at udbetaling af feriepenge indgår 'utroligt meget i vores overvejelser'.

Egentlig var det meningen, at regeringen allerede i sidste uge ville spille ud med sit bud på en dejlig sommergave.

Men den plan blev droppet i 11. time. Henover weekenden svævede Slotsholmen derfor i usikkerhed om, hvad der var gået galt.

Skyder intet ned

Nu har statsministeren lagt sig fast på en køreplan.

I slutningen af denne uge vil Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger i Finansministeriet. Her vil regeringen kæde forhandlingerne om en feriecheck sammen med en udfasning af de hjælpepakker til erhvervslivet, som står til at udløbe 8. juli.

Regeringen håber med andre ord på fælles parlementarisk fodslag om både gaver og pisk.

Pernille Skipper (EL) spørger under spørgetimen Mette Frederiksen ind til udsigten til ekstra økonomisk feriehjælp.

- Vi er ikke et sted, hvor vi som regering afviser gode idéer. Vi kommer nok til at være den kedelig part i de her forhandlinger og minde om, at der også skal være en økonomi, som skal hænge sammen ovre på den anden side.

- Vi er ikke i tvivl om, at vi har behov for at stimulere økonomien. Både nu. Men givet også i fremtiden. Nu går vi i gang i Finansministeriet med udfasning af hjælpepakker. Dermed også noget mere langsigtet økonomi. Det er ikke vores opgave at skyde idéer ned, siger Mette Frederiksen.

