Ferie i Danmark? Her er tips til København

Red København: Den farverige byhistoriker Allan Mylius Thomsen giver gode råd til de jyder og fynboer, der tænker på at udskifte ferien på Kreta med et ophold i hovedstaden

Jyder og andre gode danskere fra provinsen med spolerede sommerferieplaner kan med fordel hjælpe hovedstaden.

Fredag fik de københavnske hoteller – med en let omskrivning af en Venstreborgmesters ord – et solidt los i bollerne af S-regeringen.

Her udstak statsminister, Mette Frederiksen (S), som bekendt forbud mod, at udenlandske turister må overnatte på de gabende tomme hoteller i København.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Byrundtur i København med lokalhistoriker Allan Mylius Thomsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Slagtilbud

Nu kan hotelbranchen i København kun håbe på, at landsfællerne i provinsen slår til på nogle af de slagtilbud på hotelværelser til halv pris, som lige nu vælter frem.

Ekstra Bladet har bedt den farverige byhistoriker, Allan Mylius Thomsen, om tre tip til stavnsbundne jyske og fynske turister, der måske lige nu overvejer om noget af sommerferien skal bruges i København.

Listige steder

– De skal helt sikkert undgå turistmagneterne som Strøget, Tivoli og Den lille havfrue, fastslår den snart 72-årige forfatter, byhistoriker og medlem af Københavns Borgerrepræsentation (EL).

Artiklen fortsætter under grafikken

Mylius Thomsen er kendt for sine gade-rundvisninger for Københavns Byvandrerlaug og har i øvrigt også en behagelig sans for listige steder med velsmagende øl og god mad.

Alt krydret med anekdoter og historisk specialviden om hver eneste gade eller stræde i København.

– Som turist i København skal man lade bilen stå. Transportere sig rundt i byen med metro, S-tog eller på lejede cykler.

Københavns landsbyer

– København består i virkeligheden af en masse forskellige ’landsbyer’. Hver eneste har sit eget særpræg – og før i tiden havde hvert enkelt brokvarter ligefrem sin egen københavnerdialekt. Man kunne høre om folk kom fra Amager eller Vesterbro, forklarer Allan Mylius Thomsen, der har boet hele sit liv i hovedstaden.

De sidste 25 år i ’Pisserenden’ bag Vester og Nørre Voldgade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Middelalderbyen

Selvom Strøget for guds skyld skal undgås – ifølge Allan Mylius Thomsen – så må danske turister i København ikke snyde sig selv for Middelalderbyen.

– Det var jo her det hele begyndte. Man skal gå i sidegaderne eller parallelt med Strøget. En god ide er tage Metroen til Rådhuspladsen og gå ned ad Vestergade, fortæller han, der ikke når ret mange meter før han stikker hovedet ind på Brew Pub.

– Her er en hyggelig gårdhave. Det er det eneste sted ’inden for voldene’, som brygger sit eget øl. De har overenskomst, så du kan spise og drikke med god samvittighed. Der mange beværtninger i området og det er nemt at finde et rygerværtshus, fortæller Mylius Thomsen.

Kryds Nytorv

Han forslår, at man krydser over Gammeltorv & Nytorv, som engang var hovedstadens centrum.

Eventuelt provianterer på den solrige plads ’Vandkunsten’, som er er opkaldt efter en gammel vandmølle - og fortsætter af Magstræde ned mod Gammel Strand, som efter Metro-arbejdet er blevet det nye ’Nyhavn’ med udsigt til Christiansborg, Thorvaldsens Museum og kanalerne, der indrammer Slotsholmen.

Herfra kan man fortsætte med den nye metroring.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vesterbro

København består af en masse forskellige ’landsbyer’, forklarer Allan Mylius Thomsen.

Den nye metro-ring forbinder dem på en helt ny måde – og springer man fx af på Vesterbro ved Hovedbanegården, så er alle områdets gadenavne opkaldt efter fædrene til stavnsbåndets ophævelse; Reventlow, Stampe, Colbjørnsen og Bernstorff.

I gamle dage lukkede det indre Københavns porte klokken 20, så Vesterbro har altid været spækket med hoteller og gæstgiverier.

I dag er de pivtomme – men Vesterbro har de sidste 20-25 år forvandlet sig til et gå-i-byen-område med Den Hvide Kødby som et centralt omdrejningspunkt.

– Vesterbro og Nørrebro var det første spekulationsbyggeri i København. I dag er det overtaget af middelklassen. Forskellen på de to bydele ses især ved, at man sanerede Nørrebro ved at rive hele blokke ned, mens man gik mere skånsomt til værks på Vesterbro, hvor man bevarede forhusene, siger Mylius Thomsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Undgå de andre turister

– Københavnerne gider ikke rigtigt Tivoli. Så jeg vil helt klart anbefale, at man som jysk eller fynsk turist hopper på S-toget og tager en tur på Bakken.

– Der er faktisk ikke ret mange turister. Så der møder man københavnere, siger Allan Mylius Thomsen om angiveligt verdens ældste forlystelsespark.

Udover den sædvanlige gøgl, fest og farver, fremhæver han, at der netop er komme en ny Pjerrot efter 23 år.

Ny Pjerrot

Den nye er skuespiller Morten Eisner, der blandt andet har været inde i Bamse fra Bamses Billedbog.

– Og så skulle vandet fra Kirsten Piils Kilde jo i øvrigt have en gavnlig effekt mod sygdom. I gamle dage drak man vandet af et ubrugt lerkrus og sov ved kilden med en lille pose jord under hovedet for at få bugt med sygdommene, siger Allan Mylius Thomsen.

Borgmester: Et spark i kuglerne

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

– Det er jo et spark i kuglerne til den københavnske hotel- og turistindustri.

Sådan lyder det fra Københavns beskæftigelsesborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) efter regeringens beslutning om, at man 15. juni åbner for norske, islandske og tyske turister.

De må bare ikke overnatte på hoteller i København og på Frederiksberg.

– Vi har i København set ledigheden eksplodere med 8000, og 15.000 ansatte i turistbranchen er hjemsendte med løn. Nu kan mange af dem først regne med at komme i job om et år, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Hvor er logikken?

Også Horestas administrerende direktør, Katia K. Østergaard, er forbløffet.

– Jeg har længe haft svært set ved at se logikken i en række af de tiltag, som er sket i forbindelse med nedlukningen. Men, det som regeringen præsenterede fredag, slår alt på logik-skalaen. Det er så udansk, at man deler landet op med forskellige regler geografisk, siger hun.

Begge undrer sig over, at turister godt må gå tur på Strøget eller på restaurant.

– Men om natten hvor de sover, er de så åbenbart ekstra smittefarlige, hvis det foregår på et hotelværelse i København, siger Katia K. Østergaard.

Turisterhvervet er et af Danmarks største eksporterhverv. Indtil for få måneder siden var hoteller og restauranter Danmarks største jobskaber.

Voldsomme konsekvenser

– Det her får også voldsomme konsekvenser for alle hotellernes underleverandører. De udenlandske turister i København skaber en omsætning på 33 mia. kr. årligt. Det her vil koste tusindvis af arbejdspladser, siger hun.

– Over halvdelen af landets hoteller er lukket, fordi der ingen gæster er. Resten har et sted mellem en og ti gæster boende.

– På landsplan ser vi et fald i omsætningen på 90 procent for hotellerne og 80% for restauranterne.