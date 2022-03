Ferien er forbi: Nu haster det igen med varmechecken

Dan Jørgensen og co. har brugt ferie på Christiansborg som en af årsagerne til, at varmechecken først kommer til maj. Nu haster det pludselig igen, og Socialdemokratiet vil have en hastelov

Ferien er tilsyneladende forbi for regeringen, Dan Jørgensen og co.

Efter en omgang ferie-nøl haster det pludselig igen for klimaministeren, der er klar til at sætte alle sejl ind for at give varmechecken tidligere til danskerne. Også selv om ferie og logistiske udfordringer tidligere er blevet brugt som undskyldning for en hurtig eksekvering.

Det fortæller klima- energi- og forsyningsordfører Anne Paulin (S) til Ekstra Bladet.

'Vi arbejder for, at det bliver muligt at gennemføre lovgivningsprocessen hurtigere end den nuværende tidsplan. Det kræver flertal i Folketinget på tre fjerdedele, og at der altså ikke er en fjerdedel af Folketinget, der modsætter sig en hurtigere behandling. Vi håber derfor, at de borgerlige partier ikke vil stille sig i vejen for en hurtigere behandling,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nu skal det pludselig gå stærkt for Anne Paulin og Socialdemokratiet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Regeringens ferie-nøl

Det var ellers en glad Dan Jørgensen, der 11. februar kunne fortælle, at regeringen stod klar med en håndsrækning til folk, der have problemer med de stigende energipriser, og det var akut.

Men intet er sket. Nul og niks. De har nemlig haft travlt med at holde ferie, og så måtte danskerne og loven vente. Det fremgår i et svar til TV 2 Lorry.

'Der er ikke noget nyt, for på grund af vinterferien har Folketinget ikke være samlet, som det plejer. Vi arbejder på at få logistikken på plads, så hastebehandlingen kan ske, oplyste Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i første omgang.'

Senere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan klima- og energiministeriet har oplyst, at 'lovforslaget bliver fremsat i Folketinget 6. april'. Men loven forventes først vedtaget i maj.

'Alt efter hvordan Folketinget tilrettelægger processen ventes loven vedtaget i maj,' oplyste ministeriet i et skriftligt svar.

Dan klapper i

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Dan Jørgensen for at få svar på, hvornår folk kan få deres penge.

Ligesom vi gerne ville have haft svar på, om vinterferie og udvalgsrejser til eksempelvis San Francisco er vigtigere end danskernes mulighed for at købe mad.

Læs alt om, hvordan varmen kommer før varmechecken her

Og du kan læse alt om politikerens glade ferieuge her.