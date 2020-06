Feriepenge-fif: Forskel på rig og fattig

De fleste danskere venter spændt på en melding fra regeringen om, hvordan den sommerpakke, der skal sparke gang i dansk økonomi, skal se ud? Og får vi råd til en ekstra Aperol Spritz til sommer?

Vi kender stadig ikke svaret, men både Nicolai Wammen og Mette Frederiksen har givet ledetråde de sidste par dage.

Tirsdag sagde statsministeren direkte, at udbetaling af feriepenge indgår 'utroligt meget i vores overvejelser', mens Nicolai Wammen har kaldt det et stærkt værktøj i kassen.

Men hvordan bruger du egentlig pengene bedst. Ekstra Bladet har spurgt finansiel rådgiver og indehaver af firmaet Pengerådgivning Nicolaj Christensen, der understreger, at der er forskel på feriepenge-fifs afhængigt af din økonomiske situation.

- Først handler det om, at alle folks situation ikke er ens. For dem, der har været udfordret og mistet et job eller gået ned i løn, så er ekstra penge et super supplement til at komme bedre igennem krisen. Hvis en familie er gået ned, så kan de her penge være med til, at de kan opretholde deres levestandard, siger Nicolaj Christensen til Ekstra Bladet.

Han peger samtidig på, at vedligholdelse af ejendom eller afbetaling af dyre forbrugslån kan være en god måde at bruge sine penge på, hvis de kniber med økonomien.

Hvis du derimod tjener godt og som sådan ikke har brug for pengene, så har han følgende råd:

- Hvis du har en god økonomi, betaler topskat og måske ikke for alvor har brug for pengene, så ville jeg kigge over mod din pensionsordning. Det er en gratis måde at få skåret din topskat af på. Det er oplagt, hvis du slet ikke har brug for pengene, siger Nicolaj Christensen

FAQ om indefrosne feriepenge Hvorfor er mine feriepenge indefrosset? Den nye ferielov bygger på begrebet samtidsferie. Det betyder, at du løbende sparer ferie op, så du kan holde ferie i takt med, at du optjener den. Helt konkret tjener du 2,08 feriedage pr. måned fra 1. september 2020. De nye regler betyder, at der er opstået en overgangsperiode, og så har vi problemet. Både din i forvejen opsparede forskudte ferie og din samtidsferie ville betyde, at du ville have 10 ugers ferie på et år. Det ville blive alt for dyrt for arbejdsgiverne, og så har politikerne besluttet at indefryse din forskudte ferie. Hvornår får jeg dem udbetalt? I princippet får du først dine penge, når du har ret til din folkepension. Medmindre regeringen og Folketingets partier beslutter, at de skal udbetales til danskerne før. Hvor meget får jeg? Det figurerer sandsynligvis på din lønseddel, hvor mange feriepenge du præcist har optjent indtil videre. Alternativt kan du få en idé om det ved at benytte beregneren herunder. Du kan selv beregne beløbet ved at tage 12,5 procent af den lønindtægt, som du har haft i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Hvorfor skal jeg betale skat af dem? Du skal altid betale skat af dine feriepenge. Det ville du også gøre, hvis de blev udbetalt på normal vis, der sker det bare automatisk og løbende. Hvis du helt ekstraordinært får dem udbetalt, så er det IKKE sket automatisk, og så skal du betale skat af dem.

Uklar fordeling

I skrivende stund er det fortsat uklart, hvordan pengene bliver fordelt i sommerpaken.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de såkaldte 'helikopter-penge' en del af overvejelserne. Altså en check fra staten, som bliver delt ud til en større gruppe danskere.

De indfrosne feriepenge er også en mulighed. Siden september sidste år er et beløb svarende til 12,5 procent af danskernes ferieberettigede løn blevet indefrosset.

Flere partier har foreslået, at pengene bliver udbetalt netop nu.

Det er ellers meningen, at de fastfrosne midler først skal udbetales ved folkepensionsalderen.

