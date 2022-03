Feriepenge-kaos: Kæmpe farce!

Ifølge Venstre er det en farce, at det er indkomsten i 2020, der kommer til at afgøre, om du får en varmecheck eller ej

Har du problemer med at betale dine varmeregning eller ikke kan få varmehjælp, fordi du tjente for meget i 2020, men har økonomiske problemer i dag, så hører vi gerne fra dig? Send os en besked herunder:

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Havde du et skidt økonomisk år i 2020, kan der være varmehjælp på vej. Også selvom du er godt ved muffen i dag.

For ifølge Jyllands-Posten, der er i besiddelse af et lovudkast, som netop er sendt i høring, bliver det den samlede husstands indkomst for to år siden, der kommer til at afgøre, om man kan få udbetalt den skattefri varmecheck.

Og ifølge klimaordfører Marie Bjerre (V) så vil farcen ingen ende tage.

- Jeg synes, det er er kæmpe farce. Først får regeringen ikke snøvlet sig sammen til at lave en hastelov, når vi står i en helt ekstraordinær krise. Og så viser det sig også, at det er for bøvlet for dem.

- Det påpegede vi allerede i forbindelse med forhandlingerne, hvor jeg skrev: Lur mig, om det her ikke bliver for bøvlet. Nu viser det sig, at man heller ikke har taget højde for feriepenge. Det er simpelthen amatøragtigt. Det er en elendig aftale, siger Marie Bjerre.

Samtidig undrer hun sig over, at aftalen ikke er blevet genåbnet helt og aldeles, når der nu er så mange problemer, og der ifølge ordføreren er gået Christiansborg-taktik i den.

- Hvad vil I selv have gjort, hvis I fik lov til at sidde med ved forhandlingsbordet?

- Først og fremmest så burde man have lavet en bred aftale. Vi blev præsenteret for en model, og enten kunne vi være med eller så kunne vi forlade lokalet. Noget der rammer så bredt, bør man lave en bred aftale omkring, Marie Bjerre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Angreb fra alle sider

Klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens varme kartoffel med varmechecken har fået folk til at angribe ham fra alle sider.

Og tidligere har Dan Jørgensen taget til genmæle i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Hvis Venstre synes, at en varmecheck er en elendig idé, så bliver det jo svært. Regeringen vil gerne øge varmehjælpen, fordi situationen er blevet mere usikker. Derfor samler vi partierne bag varmechecken for at se, hvor vi kan skrue op.'

'Det er almindelig praksis og ordentlighed, at det er de partier, der har indgået en aftale, der også kan ændre den igen. Derfor er Venstre velkomne til at tiltræde aftalen, hvis de vil, og de andre partier er med på det. Lige meget hvad og med hvem, kommer den ekstra varmehjælp ikke til at forsinke udbetalingen af checken, som mange dansker venter på,' skriver Dan Jørgensen til Ekstra Bladet.

Ingen hjælp

Klimaministeren har tidligere fortalt, at de nu vil forsøge at få lavet en hastelov, og den kræver, at de får tre fjerdedele af Folketinget til at godkende en hastebehandling af lovforslaget, der skal gennemføre pakken.

Ifølge Marie Bjerre bakker de op om hastebehandling, men hun oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke længere kan regne med, at Venstre tiltræder en elendig aftale, da oppositionspartiet mener, at hjælpen kommer alt for sent og hjælper for få danskere.

Søndag kunne Ekstra Bladet berette, at den 'akutte' varmehjælp, der blev vedtaget i februar, først kommer nødlidende danskere til gode tidligst i august.

Også selvom meldingen fra klimaminister Dan Jørgensen (S) var, at 'udbetalingen af varmechecken skal ske så hurtigt som muligt'.

Siden da har der været et mærkværdigt forløb, hvor regeringen har været tæt på at slå verdensrekord i undskyldninger. Det kan du se herunder:

Læs her om Tinas alvorlige problemer med økonomien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Voldsramte mænd og kvinder har ikke samme rettigheder. Hør socialminister Astrid Krag forklare hvorfor i ugens udgave af 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.