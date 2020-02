Ferrari-borgmester langede ud efter konfirmander i Ferrari

Ved du noget om sagen, så tip os på 1224@eb.dk eller pr. sms til 1224.

Konfirmander i Ferrarier er det rene cirkus. Og imod biblen.

Få måneder efter han susede rundt i en Ferrari til 5,2 mio. kroner, havde Socialdemokratiets viceborgmester i Lyngby-Taarbæk kommune, Simon Pihl Sørensen, markante holdninger til netop Ferrari-kørsel. Hos konfirmander.

Solgte grund til bilkonge: Så kørte viceborgmester Ferrari

I et tweet skrevet i maj 2018 langer S-politikeren ud efter de unge, som har valgt at toppe konfirmationen af med en tur i sportsbil efter gudstjenesten.

'Tillykke til dagens konfirmander. Et særligt tillykke til dem, der ikke bliver hentet i en Ferrari el. tager imod 20.000-30.000 kr. I har læst Biblen og forstået', skriver Simon Pihl Sørensen i tweetet.

Ekstra Bladet har fredag afsløret, hvordan den socialdemokratiske viceborgmester først stod i spidsen for salget af en af Lyngby-Taarbæk kommunes grunde til bil-millionæren Johnny Laursen for blot tre måneder senere - i december 2017 - at blive spottet af flere øjenvidner adskillige gange i Laursens 5,2 mio. kroner dyre Ferrari Lusso GTC4.

Pihl: En gave

Ifølge Simon Pihl Sørensen og Johnny Laursens selskab Formula Automobile var der tale om en to dage lang lejeaftale, som Pihl Sørensen fik i netop gave af sin kone.

Her holder Ferrarien foran Simon Pihl Sørensens hjem. Privafoto

Ekstra Bladet har imidlertid ved to lejligheder udgivet sig for at være potentiel leasingkunde og rettet forespørgsel til Formula Automobile om, hvorvidt en korttidsleje eller -leasing på en Ferrari kan komme i stand. Svaret har i begge tilfælde været et rungende 'nej'.

Ferrari-borgmester: Snak med min kone

Samme afvisning får Ekstra Bladet, da vi retter en formel forespørgsel til leasingdirektøren i Formula Automobile, Mikkel Westergaard:

- Vi laver slet ikke udlejning i kortere perioder eller leasing af biler, hvor du har bilen i meget kort tid. Vi opererer med en type leasing – finansiel leasing – hvor det er din bil, forstået på den måde at du forpligter dig til at købe bilen efter perioden, skriver leasingdirektøren i en mail.

- Er der andre muligheder for at leje eller lease en bil hos jer for en weekend, en uge eller en anden kort periode?

- Nej.

