Ferrari-borgmester: Snak med min kone

Total Ferrari-forvirring

Ekstra Bladet har i denne uge i flere dage forgæves forsøgt at få et svar fra viceborgmester Simon Pihl Sørensen. Undervejs i processen vælger S-politikeren at skrive et kryptisk Facebook-opslag.

Her skriver Simon Pihl Sørensen i det nu slettede opslag, at han kun har kørt Ferrari én gang i sit liv i 2018. Og at farven på den Ferrari var rød, samt at det var en gave fra konen.

Da Ekstra Bladets historie drejer sig om en sort Ferrari, er forvirringen total.

Vi henvender os derfor igen til Simon Pihl Sørensen (S) for at spørge, hvilken Ferrari han taler om, og hvor mange Ferrarier viceborgmesteren har kørt rundt i. Han oplyser nu, at han har siddet i en rød Ferrari en gang - i 45 sekunder til et åbningsarrangement hos Formula Automobile.

Dermed er der altså tale om både flere Ferrarier i flere farver og ved flere lejligheder, end Simon Pihl Sørensen først forsøgte at give indtryk af i sin nu slettede opdatering.