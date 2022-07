Fest for elitære nasserøve

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Hvordan kan man kalde familiefesten på Bornholm for et ’Folkemøde’, når det er så dyrt, at ingen mennesker med almindelig indkomst har råd til at deltage?

Det er ikke et ’Folkemøde’, men en flok nasserøve, som lader andre betale, for at de kan holde fest og ballade i Allinge. En hån mod os andre, et folkemøde uden folk.

Hvorfor bruger medierne så meget tid på mødet? Er det, fordi journalisterne er med i ’familien’ og får alle bajerne betalt?

Hvem siger, mødet skal holdes på Bornholm, hvor man åbenbart besluttet sig for at udplyndre gæsterne. Hvorfor holder man ikke mødet forskellige steder?

Jonas Christophersen

Roskilde

Kære Jonas

Folkemødet på Bornholm er på nedtur. I år blev der ikke holdt en eneste interessant tale på fire dage. Men der deltager 60.000 danskere, så nogen synes vel, det er hyggeligt.

Men som et vigtigt demokratisk mødested er tiden ved at løbe ud.

Bornholmerne plyndrer de tilrejsende, og det holder mange væk. Min fornemmelse er, at hvis ikke der sker noget dramatisk, gider ingen centrale aktører deltage i længden. Så bliver det en festival med musik, bajere og en masse unge festaber, som vi har 20 andre steder i landet.

Journalisterne betaler selvfølgelig ikke selv. De er jo på arbejde udsendt af medier. Men antallet af deltagende mediefolk er, så vidt jeg ved, faldet dramatisk. Ligesom med politikerne.

Der er mange andre folkemøder – også med politikere – rundt i landet. Mødet på Bornholm er deres arrangement, men hindrer jo ikke, at andre kan gå i gang.

Missilerne er på tegnebrættet

Den danske flåde mangler anti-luftværnsmissiler, men de er på vej, lover Hans Engell. Foto: Jørgen Kølle/Ritzau Scanpix

Hvordan kan det lade sig gøre at have danske krigsskibe uden missiler? Er det pusterør, soldaterne skal forsvare sig med? Det ligner jo nærmest en kopi af it-systemerne i Skattestyrelsen.

I gamle dage havde Danmark missiler omkring København, bland andet i Kongelunden og i Søvang på Amager, men det er vist nedlagt … hvorfor?

Rolf Nielsen, Aarhus N

Kære Rolf

Det er helt korrekt, at vores store krigsskibe mangler luftforsvar – altså missilsystemer, der kan forvare skibene mod luftangreb.

Der har ikke været penge til det, men projektet er blandt de højest prioriterede.

De gamle luftforsvarssystemer blev nedlagt, fordi de operativt ikke længere var nødvendige eller brugbare.

Venlig hilsen Hans

Tegn på en presset Putin

RS 28 Sarmat Satan 2 er Ruslands nyeste strategiske atommissil med et stort antal sprænghoveder. Foto: Wikimedia.org

Forleden truede Putin med at bruge RS 28 Sarmat Satan 2-missiler.

Er du enig med mig, når jeg ser truslen som et tegn på, at Putin er presset?

Jesper Nielsen, København V

Hej Jesper

Ja.

Missilet er Ruslands senest udviklede strategiske atommissil med et stort antal sprænghoveder, som hver især kan smadre en storby.

Hvis Putin brugte dem, valgte han samtidig at lade fem af Ruslands største byer udslette fra landkortet.

Venlig hilsen Hans

