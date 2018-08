Festival-dronningen på plads til Smukfest

Dansk politiks ukronede festival-dronning slår til igen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har således også i år slået vejen forbi de skønne bøgeskove ved Skanderborg til Smukfest.

Det viser et opslag fra udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) Facebook-profil fredag. Også den konservative politiker Naser Khader er til stede på festivalen.

Inger Støjberg, Anders Samuelsen og Naser Khader delte fredag dette festival-foto på Samuelsens Facebook-profil.

Ekstra Bladet kunne forleden fortælle, at danske politikere kvit og frit får tilbudt en en partout-billet til 2.695 kr., som tilmed giver eksklusiv backstage-adgang.

Og Inger Støjberg er i sin helt egen klasse, når det kommer til at benytte sig af de gratis glæder.

Det afslører en gennemgang, Ekstra Bladet har foretaget af ministres gratis deltagelse på de seks største festivaller herhjemme på baggrund af åbenhedsordningen og aktindsigter

Støjberg deltog således som minister gratis på Skanderborg festival i 2015, 2016 og 2017– og herudover fik integrationsministeren i 2016 og 2017 foræret backstage-billetter til Nibe Festivalen til en samlet værdi af mindst 3.400 kroner. Samlet løber integrationsministerens festivaldeltagelse de seneste fire år op i mindst 10.000 kr.

Og også i år har Venstre-profilen altså indfundet sig til den udsolgte festival i Skanderborg.

Det fremgår imidlertid endnu ikke via statens åbenhedsordning, hvorvidt Støjbergs festivaldeltagelse i år er en gave. Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, om Støjberg også i år har benyttet sig af den gratis invitation, eller om hun har valgt selv at betale. Det har indtil videre ikke været muligt at få et svar.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få oplyst, hvorvidt Anders Samuelsen eller Naser Khader har benyttet sig af de gratis festival-billetter. Det har heller ikke været muligt i skrivende stund.

Nok over grænsen

Professor i forvaltningsret Steen Bønsing slog tirsdag i Ekstra Bladet fast, at det er særligt problematisk, når ministre tager imod gratis festivalbilletter:

– Ministrene er omfattet af de samme skrappe regler for bestikkelse og modtagelse af gaver som offentligt ansatte.

– Så det vil sandsynligvis være over grænsen for ministre at modtage sådan en billet. Man har lavet de regler for at undgå, at der skabes en mistillid til, om hvorvidt der er nogen, der kan købe sig til bedre sagsbehandling eller mere favorabel behandling i en eller anden forbindelse, siger han, lød det fra Steen Bønsing.