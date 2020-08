Festugen vakler: - En hån mod de sårbare

Støtten til Aarhus Festuge anno 2020 smuldrer nu.

- Vi er i en situation, hvor vi kan se, at smittetallene er alvorlige, og myndighederne er bekymrede over udviklingen. I Aarhus er gymnasieelever ikke i skole, og virksomheder sender medarbejdere hjem. Derfor mener jeg, at vi bliver nødt til at aflyse Aarhus Festuge.

Sådan siger Hans Skou, politisk ordfører for Venstre i Aarhus, der hidtil har ønsket at gennemføre festugen.

Dermed står borgmester Jacob Bundsgaard (S) nu mere alene med sin hårdnakkede insisteren på festugen.

- Jeg synes, at Jacob Bundsgaard, som både er borgmester og bestyrelsesformand for Aarhus Festuge, skal komme ud og aflyse begivenheden, så der bliver skabt tryghed og sikkerhed for borgerne, og så alle dem, der er involveret i festugen, ved, hvad de kan regne med, siger Hans Skou til Ekstra Bladet.

På Christiansborg er Enhedslisten heller ikke i festhumør.

'Det vil være helt uansvarligt at afholde en enorm gadefest, der inviterer til adskillige superspredninger med den nuværende smitte spredning,' lyder det i en skriftlig kommentar fra sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

'Det vil være en hån mod de sårbare og udsatte borgere, det er så afgørende at passe på!,' skriver han.

Møde mandag

Den endelige beslutning om festugen ligger hos bestyrelsen for arrangementet.

Ekstra Bladet har torsdag formiddag været i kontakt med tre medlemmer af Aarhus Festuges bestyrelse. De oplyser, at den endelige beslutning om festugens gennemførelse bliver taget på et bestyrelsesmøde mandag.

Ingen af de tre bestyrelsesmedlemmer - Jette Gejl Kristensen (billedkunstner), Berit Eika (prorektor, Aarhus Universitet), Gitte Ørskou (direktør for Moderna Museet, Stockholm) - ønsker at udtale sig om deres personlige holdning til festugen anno 2020. De henviser alle til, at de afventer mødet mandag.

Gitte Ørskou er medlem af forretningsudvalget i Aarhus Festuge. Hun svarer således på Ekstra Bladets spørgsmål:

- Hvad synes du om, at formanden for bestyrelsen så hårdnakket holder fast i gennemførelsen af festugen?

- Det vil jeg gerne tale med min formand om. Jeg er også i dialog med ham. Vi er ikke detached fra hinanden, siger hun.

- Det virker ikke, som om du synes, det er verdens bedste idé at gennemføre festugen under de nuværende omstændigheder?

- Det har jeg ikke sagt noget om. Mit korte svar er, at det er en snak, jeg tager med bestyrelsen, siger Gitte Ørskou.

Der kommer almindeligvis 500.000 mennesker til Aarhus Festuge over ti dage.

Festugen er programsat til at begynde 28. august og slutter 6. september.

En række arrangementer er allerede aflyst. Men langt størstedelen er fortsat i støbeskeen.

På Christiansborg udtalte Søren Pape Poulsen, konservativ formand, i går undren over festens gennemførelse.

Se også: Aarhus vil feste igennem: - Lyder mærkeligt