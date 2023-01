Fiaskoen Vermund: - Det er Venstres skyld

2,4 procent og 3,7 procent. Beskedne fire og seks mandater.

Mere blev det aldrig til for Pernille Vermund, som formand for Nye Borgerlige ved de to seneste to folketingsvalg.

Ved begge valg krævede hun med skarpe ultimatummer heftige indrømmelser på udlændingepolitikken, hvis hun skulle støtte skiftende borgerlige statsministerkandidater.

Men taktikken fejlede.

De svimlende vælgertal udeblev. Ej heller afgørende indflydelse blev det til.

Tværtimod har Pernille Vermund med sine krav sat gang i alvorlige bølgeskvulp i blå blok - særligt i Venstre.

Mest opsigtvækkende da tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen under valget i 2019 med en ny midtsøgende kurs forsøgte at hive sit parti ud af kløerne på Vermund og højrefløjen. Siden stiftede han Moderaterne på samme præmis.

Det tror jeg ikke

Men på vej ud af døren afviser Pernille Vermund at have begået fejl. Hun skyder ansvaret videre. Venstre bærer ansvaret for det borgerlige kollaps.

- Er din afsked en erkendelse af, at din taktik med de skarpe ultimative krav var en dårlig taktik?

- Nej, det tror jeg ikke.

- Men I er hverken blev store eller fået indflydelse?

- Nej, lige nu har vi ikke nogen indflydelse, fordi der har sat sig en Venstre-regering, hvor Venstre ikke som lovet har holdt sig væk fra Mette Frederiksen...

- Nu skyder du skylden på Venstre. Nu taler vi om dit eftermæle - du er især blevet kendt for de her ultimative krav. Var det, det rigtige at blive kendt på?

- Det må du spørge danskerne om.

- Hvad synes du selv?

- Jeg synes, det rigtige er at sætte foden ned og sige, der er store problemer i vores samfund.

- Som politiker skal man jo også måles på, om man rent faktisk har fået ændret noget. Igen. Du er hverken blevet et stort eller indflydelsesrigt parti - så du trækker dig, fordi projektet aldrig lykkes?

- Det synes jeg er for tidligt at sige om så ungt et parti. Det er rigtigt, at i min tid i Folketinget har flertallene ikke været borgerlige, så er det svært at få indflydelse.

- Hvad siger du til dem, som mener, at du med dine ultimative krav har ødelagt det borgerlige Danmark?

- Det har jeg bestemt ikke. Tværtimod har vi kæmpet for at holde sammen på det borgerlige Danmark. Når det ikke er lykkes, så er det i høj grad Venstres skyld, siger Pernille Vermund.

