Fik betinget dom: Nu overtager han politiet

Mattias Tesfaye (S) har som udlændinge- og integrationsminister taget luften ud af utallige problemer for regeringen. Nu skal han gøre det som justitsminister

Det var en politisk udvikling af de helt voldsomme, der mandag eftermiddag kulminerede med, at en slipseklædt Mattias Tesfaye (S) officielt trådte ind i rollen som justitsminister: Øverste regelrytter og i sidste ende boss for alle landets betjente.

Nu skal han håndtere alt fra telelogning og frihedsskabende overvågning til hårdere straffe til unge bøller.

Men han startede i 1990’er som rod og betonkommunist. Endda med en betinget dom i baglommen for at bryde ind i en pølsevogn.

- Men det var jo ikke, fordi jeg var en eller anden venstreorienteret rebel. Det var bare, fordi jeg var stiv og sammen med en ven, forklarede han senere til Politiken.

Artiklen fortsætter under videoen...

Mattias Tesfaye forholder sig til kritikken af vanvittigt bøvlede asyl-regler

Dybrød ungdom

Politisk startede Mattias Tesfaye i den helt dybrøde ende. Fagforeningen som murerlærling ledte til Rød Ungdom og DKP/ML - Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister. Næret af modvilje mod de socialdemokrater, han så sidde på flæsket i 90’erne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det skortede ikke på den røde harme, da Mattias Tesfaye var ung og kommunist i Aarhus. (Privatfoto)

Efter årtusindskiftet gik det stærk i rejsen mod midten. DKP/ML blev udskiftet til fordel for Enhedslisten i 2005. Og Enhedslisten blev skiftet ud med SF kun tre år senere. Under Villy Søvndal – der så en stjerne i den politiske murer - blev han kørt op i ledelsen.

Men efter SF’s kollaps under Annette Vilhelmsen tog Tesfaye det sidste store skridt og meldte sig ind i Socialdemokratiet. Stadig med ring i øret og stadig uden nogensinde at have haft slips på.

Det sidste skridt

I 2015 kom han i Folketinget. I 2019 tog han for første gang slips på, da han blev udnævnt til udenrigs- og untegrationsminister. Og pludselig skulle forsvare regeringens stramme udlændingepolitik over for støttepartier og rasende borgere.

Selv sagde Tesfaye, at udlændingepolitikken skulle være fast, men ikke skør. Og at ministeriet skulle fra forsiden til side 7 i aviserne. Det har han gjort. Roligt har han stillet op til interviews og forhandlinger og problemløst for Mette Frederiksen.

Om det så er udrejsecenteret i Kærshovedgård, der stadig trods alle valgløfter stadig ligger i Kærshovedgård, eller hårdhændede hjemsendelser. At det ikke var en opgave, han knuselskede, sagde han i januar til Berlingske, hvor han sammenlignede det med at bære Magtens Ring fra 'Ringenes Herre'.

- I længden kan du ikke lægge dig til at sove på hovedpuden hver nat, uden at ringen slider dig op. Så man skal have ringen af på et tidspunkt, sagde han.

Nye kvaler

Nu skal Mattias Tesfaye være justitsminister. Her skal han i den grad fortsætte med at løse regeringens grimmeste problemer såsom skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste, mink-miseren, masselogning af teledata og senest mystikken om, hvem der politianmeldte antændingen af en dukke af Mette Frederiksen under en anticorona-demonstration.

- Det er en driftsikker minister, vi får ind på justitsministerposten, og sådan skal det være, sagde Mette Frederiksen om udnævnelsen.

Selv var Mattias Tesfaye overrasket, men lovede, at regeringens linje ikke bliver ændret en tøddel med skiftet.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle få et opkald i weekenden og blive justitsminister, sagde han mandag efter at være blevet belært af sin forgænger om, hvor arbejdskrævende rollen er.