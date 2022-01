Fik fed bonus af Mette

Den tidligere stabschef i Statsministeriet Martin Rossen fik 50.000 kr. i bonus 12 måneder efter, han selv sagde op for at blive topchef i Danfoss

Det er ikke hverdagskost, at topchefer i danske milliardvirksomheder modtager skjulte pengeposer fra Statsministeriet.

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at der et år efter, Martin Rossen havde forladt jobbet som spinboss og stabschef i Statsministeriet, pludselig dumpede en pose penge ind i lønningsposen fra Mette Frederiksen (S).

Det til trods for, at Rossen i juli 2020 sagde sit job op for statsministeren for i stedet at blive direktør i Danfoss-koncernen på Als.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har modtaget i Statsministeriets bonusudbetalinger. Her fremgår det, at ‘Martin Rossen har modtaget et engangsvederlag på 50.000 kr. Engangsvederlaget vedrører perioden for sommeren 2019 til juli 2020.’

SF: Hvad med et honninghjerte?

Og det får regeringens støttepartier til at hæve øjenbrynene.

- Jeg mener generelt, at man ved afslutning af ansættelsesforhold bør 'gøre rent bord', især når det drejer sig om chefer, betroede medarbejdere og så videre. At efterlade hængepartier mudrer vandene, siger SF's politiske ordfører Karsten Hønge.

SF mener, at 'store bonusser oven i millionlønninger et et skråplan,' og derfor foreslår Karsten Hønge i stedet at give spindoktorerne honninghjerter, som også blev delt ud til sundhedspersonalet, som havde knoklet lidt ekstra.

- Honninghjerter betyder jo noget særligt i Sønderjylland, så det ville Rossen garanteret have sat pris på, fortæller Karsten Hønge.

'Den, der har, skal gives'

I Enhedslisten ser de bonussagen som et tegn på, at 'den, der har, skal gives'.

- Det virker som en mærkelig brug af penge, når man tænker på, at dem, der har stået forrest i coronakrisen, ikke rigtig har fået noget, siger Enhedslistens demokratiordfører Rosa Lund.

Samme melding lyder fra partiet Frie Grønne.

- Det er et underligt signal at sende, at en rød statsminister med et erklæret mål om at bekæmpe uligheden udbetaler en bonus til en velhavende topchef oven på et år, hvor uligheden fortsat bare vokser, og hvor der ikke har været råd til at belønne vores ikke særligt vellønnede frontlinjearbejdere, siger politisk ordfører Sikandar Siddique.

Også Dansk Folkeparti kritiserer bonusfesten.

- Jeg finder det dybt problematisk, ja nærmest uetisk, at en for længst afgået spindoktor får en bonus med tilbagevirkende kraft, mens han nu sidder i en betroet stilling i en større dansk virksomhed med tunge interesser i dansk politik, siger gruppeformand Peter Skaarup.

Der er ifølge professor i jura ved Aalborg Universitet Sten Bønsing ikke noget at komme efter rent forvaltningsretligt, da bonussen er optjent under ansættelsen.

Holdt skjult

Ekstra Bladet kunne allerede i forrige uge afsløre, at Mette Frederiksens (S) spindoktorer bader i bonusser. I alt 1.045.000 kroner er blevet udbetalt til 18 ud af 26 særlige rådgivere for deres ‘indsats i regeringsperioden 2019-2021.’

Men udbetalingen til Martin Rossen fremgår ikke af Økonomistyrelsens oversigt over bonusserne.

Også Sara Vad, der har været særlig rådgiver for Mette Frederiksen frem til 2021, er skiftet til Danfoss. Hun har også fået en solid bonus fra Statsministeriet, der ikke fremgår af Økonomistyrelsens oversigt.

Hun topper således bonusordningen med 75.000 kroner, som afspejler, at hendes ansættelsesperiode var længere end Rossens, viser Ekstra Bladets aktindsigt.

Regering kæmper for Als-bro

Udbetalingerne til de to direktører er opsigtsvækkende, fordi de finder sted til to topchefer i det private erhvervsliv, der tidligere har været ansat i Statsministeriet.

Samtidig kæmper regeringen for en bro mellem Fyn og Als, der vil være til kæmpe gavn for Danfoss-koncernen.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan Danfoss-toppen henvendte sig direkte til statsministeren om ønsket, og at Martin Rossen netop skal arbejde med broforbindelsen i sit job i Danfoss.

Mette F. klapper i

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen.

Hendes ministerium er imidlertid vendt tilbage med et generelt svar om årsagen til bonusudbetalingerne.

‘Af Økonomistyrelsens hjemmeside, som indeholder oplysninger om de nuværende særlige rådgiveres lønforhold, fremgår det, at engangsvederlagene er tildelt for de særlige rådgiveres arbejdsindsats i perioden siden regeringsskiftet i sommeren 2019 og frem til sommeren 2021. Der er taget højde for ansættelsesperiode,' lyder det i et skriftligt svar.

'Det kan bekræftes, at engangsvederlagene til Martin Rossen og Sara Vad er tildelt for samme periode, og at der også her er taget højde for ansættelsesperiode. Engangsvederlaget til Sara Vad Sørensen vedrører således perioden fra sommeren 2019 til maj 2021, og engangsvederlaget til Martin Rossen vedrører perioden for sommeren 2019 til juli 2020.’

Rossen og Vad: - Helt naturligt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Rossen og Sara Vad om, hvorvidt det kompromitterer deres uafhængighed i deres nuværende ansættelsesforhold, at de modtager penge fra Statsministeriet.

Men det er tilsyneladende ikke et problem, fremgår det af en kommentar, som Danfoss’ pressetjeneste har sendt:

‘Martin og Sara ønsker ikke at udtale sig, men påpeger gerne til citat, at de finder det helt naturligt, at de får løn for deres arbejde i Statsministeriet, og de ved ikke, hvorfor lønnen blev udbetalt med så stor forsinkelse, men det skyldes formentlig, at alle i Statsministeriet havde travlt med at håndtere coronapandemien og var under ekstraordinært stort arbejdspres.'