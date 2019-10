Fik grineflip på talerstol: Nu har 70 millioner læst om det i udlandet

Bevares. Det er da ganske morsomt at se, når den danske statsminister får et grineflip på talerstolen i Folketinget.

En historie, der fik smilet frem her i Danmark, men i Kina kan det ikke få nok. Slet ikke.

Ifølge den kinesiske ambassade er videoen gået viralt i Kina, og omkring 70 millioner mennesker har læst om Mette Frederiksens kiksede tale om venskabet mellem elefanten Ramboline og kamelen Ali.

Derudover er hashtagget #DanishPrimeMinisterBurstIntoLaughter delt omkring 50 millioner gange.

Historien, som fik Mette Frederiksen til at dø af grin, handler om elefanten Ramboline og kamelen Ali.

De to dyr levede sammen i Cirkus Arena og Cirkus Trapez, men da det blev ulovligt at have eksotiske dyr i cirkus, skulle de to skilles ad.

Staten ville købe de fire elefanter, men så nemt gik det ikke. Ramboline og Ali var så gode venner, at vi også måtte punge ud for kamelen.

- Vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille Ramboline og Ali. Derfor fik vi faktisk Ali med, sagde statsministeren 3. oktober, inden hun og salen brød sammen af grin.

Den slags afslappet stemning er de tilsyneladende vilde med i Kina, og historien er også blevet bragt i flere af de store kinesiske medier.