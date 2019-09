Fik hård kritik af Lykketoft: Nu svarer hun igen

- I over 25 år har Mogens sagt utrolig negative ting om først Svend, så Poul og nu mig. Måske siger det mere om ham end om os.

Sådan lyder Helle Thorning-Schmidts svar på den hårde kritik, som hun har fået i en ny bog af Mogens Lykketoft.

Det skriver DR.

I sin nye bog er Mogens Lykketoft aldeles hård over for den tidligere statsminister, som han kalder 'en tragedie for Socialdemokratiet', og det stopper ikke her.

- Hun var efter min mening fejlcastet til opgaven. Holdningerne og målene forblev i hendes ti år som partiformand og undervejs regeringschef aldeles uklare, skriver Lykketoft i bogen og tilføjer, at han ikke så nogen rød tråd i den hjemlige politik.

Ville have Frederiksen

Mogens Lykketoft var formand for Socialdemokratiet fra 2002 til 2005, mens han afløser, Helle Thorning-Schmidt, sad på posten fra 2005 til 2015, hvor hun også var statsminister i perioden 2011 fra 2015.

Men sådan havde det ikke været, hvis det stod til Mogens Lykketoft. Han pegede derimod på 27-årige Mette Frederiksen. Det skriver han også i bogen.

Mogens Lykketoft var formand for Folketinget, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Foto: Niels Hougaard.

- Hun følte sig ikke klar; hun ville have tid til at få børn. Jeg svarede, at jeg som afgående partileder beklagede hendes beslutning, men hvis jeg havde været hendes far, ville jeg sikkert også have rådet hende sådan, skriver Lykketoft.

En kvinde med stil

Helle Thorning-Schmidt har ikke ønsket at stille op til interview med hverken DR eller Ekstra Bladet, men hun har blot sendt det harske svar til DR.

I kølvandet på angrebet i bogen tilføjer Mogens Lykketoft dog, at han intet har imod den tidligere statsminister personligt.

- Helle Thorning-Schmidt er privat et sympatisk menneske, sine venners ven, et godt familiemenneske og en kvinde med stil. Det ville have været fantastisk positivt for partiet og landet, hvis hun både personligt og politisk var blevet en succes som den første kvinde på statsministerposten i Danmark, skriver Lykketoft.