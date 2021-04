Fik skandalen til at rulle: Jeg er dybt rystet

Det tidligere DF-medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson er nærmest målløs over, at politiet tilsyneladende har droppet hendes anmeldelse af Morten Messerschmidt for 'identitetstyveri'. Bagmandspolitiet har dermed kun tiltalt ham for misbrug af EU-skattekroner.

- Jeg er faktisk ret rystet, siger hun med henvisning til et interview, som Messerschmidt gav tidligere i dag til TV 2. Her meddelte DF-næstformanden, at han ikke er tiltalt for 'identitetstyveri'.

Sådan sagde Messerschmidt efterfølgende til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen foretog hun, da Ekstra Bladet i 2016 havde fremskaffet dokumenter fra de franske myndigheder i Paris, som afslørede, at Rikke Karlsson og partifællen Jørn Dohrmann på det tidspunkt officielt sad i bestyrelsen for Messerschmidts skandaleramte organisation Meld.

De var begge blevet valgt - uden at vide det - på en generalforsamling i november 2014, hvor ingen af dem var til stede.

- Jeg har ikke forstand på, om EU’s midler er brugt på en ordentlig måde i Meld eller ej. Men jeg må sige, at det er helt vildt, hvis man i Danmark synes, at det er lovligt at bruge andre menneskers navne til juridiske formål. Det er jeg rystet over, siger Rikke Karlsson og henviser til, at både Jørn Dohrmann og hun selv, har forklaret, at de med Messerschmidts underskrift på dokumenterne var blevet indsat i bestyrelsen uden selv at vide det.

Cand.jur. Morten Messerschmidt satte flere intetanende partifæller i Meld og Felds bestyrelser. Rasmus Flindt Pedersen/Ritzau Scanpix

- Jeg kan ikke vurdere, hvorvidt der er blevet snydt i Skagen eller ej, siger hun med henvisning til dagens nyhed om, at Messerschmidt er tiltalt i forbindelse med misbrug af EU-midler på DF's sommergruppemøde i 2015.

- Men hvad var der sket, hvis man havde opdaget mit navn i denne her sammenhæng? Jeg ved ikke, hvad tiltalen går på. Det var også Ekstra Bladet, som ringede mig op i sin tid og fortalte mig, at jeg var indskrevet som bestyrelsesmedlem i Meld. Det var så rystende for mig. Jeg kørte med bævrende ben ned til politiet og anmeldte det. Det er for mig den mest alvorlige forseelse. Men det er jo druknet i meget andet, fortsætter hun.

Har misbrugt mit navn

Ifølge Rikke Karlsson har hun bevist overfor politiet og EU's svindel-jægere i Olaf, at hun ikke var tilstede på den generalforsamling, hvor hun blev 'valgt' til Melds bestyrelse. Det fremgår også af de referater fra Melds generalforsamling, som Ekstra Bladet har aktindsigt i.

- Jeg har forstået på Olaf og politiet, at man så alvorligt på det. Det er klart, at det er det mest alvorlige for mit vedkommende, siger hun.

- Vi må jo i hvert fald forstå, at du ifølge dokumenterne – påført Morten Messerschmidts underskrift - hos de franske myndigheder, sad i Melds bestyrelse, da DF's sommergruppemøde blev afholdt i Skagen?

- Ja. Det er jo min pointe. Jeg aner ikke noget om, hvorvidt DF eller Meld har brugt penge i strid med reglerne. Men man har misbrugt mit navn flere gange – og det bør ikke være lovligt.

- Jeg ved ikke, om det er sandt, for politiet har ikke henvendt sig til mig. Så det har jeg kun Mortens ord for. Men hvis min anklage er blevet trukket af bordet, så havde det været på sin plads at orientere mig om det, siger hun.

Cand.jur. Morten Messerschmidt nægter sig skyldig. Han fortæller her i et interview fra tidligere i dag, at han ikke kan huske hvilken paragraf, han er tiltalt efter - og heller ikke, hvornår han blev sigtet.