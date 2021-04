Fik skarp kritik ... fortsatte under Rane

Nationalmuseet fik massiv kritik for til højre og venstre at tildele opgaver, der aldrig havde været i udbud. Alligevel fortsatte museet samme praksis, efter Rane Willerslev tiltrådte

Alt for mange opgaver blev givet uden om udbudsreglerne. Og ledelsen skulle stramme op.

Blot et år før Rane Willerslevs museum gav den gas med ordrer til Michael Jeppesen, som aldrig kom i udbud, fik Nationalmuseet og de øvrige institutioner under Kulturministeriet skarp kritik af Statsrevisorerne for netop deres omgang med udbudsreglerne.

Meget utilfredsstillende

Blandt andet blev Nationalmuseet, der er en af de største institutioner under Kulturministeriet, revset i Rigsrevisionens beretning, som konkluderede, at institutionerne i 'mere end 60 pct. af tilfældene ikke har indhentet flere tilbud i de tilfælde, hvor det var anbefalet i Kulturministeriets koncernfælles retningslinjer for indkøb'.

Statsrevisorerne fandt det derudover 'meget utilfredsstillende, at Kulturministeriets institutioner i mange tilfælde ikke har fulgt gældende regler og god praksis for indkøb i staten. Disse skal sikre, at offentlige institutioner køber bedst og billigst ved fx at undersøge markedet, sende i udbud, indhente flere tilbud eller købe ind via statens indkøbsaftaler.'

Rane fortsatte

Departementschefen i Kulturministeriet måtte sågar i et brev indskærpe over for cheferne for Kulturministeriets institutioner - herunder Rane Willerslevs forgænger - at gældende regler på indkøbsområdet skal overholdes, og at institutionerne skal efterleve ministeriets retningslinjer for indkøb.

Men - som Ekstra Bladet de seneste dage har afsløret - fortsatte Nationalmuseet med at tildele opgaver direkte, efter Rane Willerslev kom til. Ikke mindst til journalisten Michael Jeppesen.

Som Ekstra Bladet har afdækket, fik Michael Jeppesen på ganske få måneder ordrer for over en mio. kroner, uden en eneste opgave blev sendt i udbud - eller udsat for en konkurrerende pris.

Ekstra Bladet spurgte i sidste uge Rane Willerslev, hvorfor man ikke rettede ind, efter han kom til.

- I 2016 fik Nationalmuseet ret hård kritik af Rigsrevisionen for ikke at sende nok opgaver i udbud. Har I gjort det godt nok i den her sag?

- Jeg har tjekket med min administration, og jeg mener, vi har fulgt reglerne her. Men eftersom du står her og interviewer mig, kan jeg godt gå tilbage og tænke: Måske skulle vi have lavet et endnu mere solidt ... materiale.

Ekspert: Loven trumfer retningslinjer

Det var bl.a. dette seminar på Hven, hvor Michael Jeppesen fik opgaver, uden andre tilbud blev indhentet. Foto: DR

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet uddyber Nationalmuseet, at de siden 2016 - hvor de fik kritik for at sende for lidt i udbud - har fået lempeligere - ikke strammere - regler.

'De regler, I bygger jeres historie på, er forældede regler, der kun var gældende til 2015. De nye regler, der kom 7. januar 2016, betyder, at det er muligt at nøjes med at indhente ét tilbud, som Nationalmuseet har gjort i de konkrete sager,' skriver Nationalmuseet til Ekstra Bladet,

Af Kulturministeriets seneste regler fremgår der dog fortsat ekstra krav om dokumentation, hvis man vælger kun at indhente ét tilbud.

Noget, Nationalmuseet valgte at se stort på, da de eksempelvis først ti dage efter Ekstra Bladets aktindsigt i marts 2021 fik produceret et krævet notat om tildelingen af en opgave til Michael Jeppesen tilbage i 2019.

Lov over regler

Ekspert i offentlige udbud, Steen Jensen, mener ikke, at Nationalmuseet kan slippe afsted med deres lempelige tolkning af retningslinjerne.

- I Udbudslovens paragraf 193, der har forrang for egne retningslinjer, angives det, at 'ordregiveren skal i fornødent omfang kunne dokumentere, at købet er foregået på markedsmæssige vilkår'. Som jeg læser det, virker det som om ministeriet i egne retningslinjer har sænket kravet til dokumentation til blot at være en 'anbefaling' og ikke et krav.

- Vurderer du, at Nationalmuseet dokumenterer markedsanalyse og konklusioner bag indkøbene hos Must grundigt nok i de markedsafdækningsnotater, de har udfærdiget, i og med de kun indhenter ét tilbud?

'Nej - som jeg ser det, mangler der stadig dokumentation på, at man reelt har vurderet markedet og/eller på baggrund af viden, tidligere erfaring mv. skriftligt begrunder, hvorfor man lavede en direkte tildeling til Must.'