Fik ulovlig tilladelse: Skandale-borgmester sparede op mod 300.000

Den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) undgik en række klima-tiltag ved at få lov til at bygge på et forældet reglement.

Susie M. Frederiksen har 25 års erfaring - og har i knap otte år været seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, hvor hun netop underviste byggebranchen over hele landet i de nye energi- og byggetekniske krav i BR15.

- Hvis jeg skal fremhæve tre ting, så vil man sandsynligvis være nødt til at installere et ventilationsanlæg med varme-genvinding. Huset ville skulle have solceller, og så er kravene til vinduerne skærpet, siger Susie M. Frederiksen.

- Hvis de ting ikke er med i projektet fra start, ville der også være ekstra omkostninger til omprojektering. Det vil blive dyrere, fordi det ikke er tænkt ind fra begyndelsen. Varmetabet overskrider også BR15-reglerne en smule, så isoleringen - og måske tætheden - ville også skulle forbedres, vurderer hun.